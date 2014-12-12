  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۵

اوباما مجوز جدید دریافت کرد؛

موافقت کنگره آمریکا با عملیات نظامی علیه داعش تا سه سال دیگر

موافقت کنگره آمریکا با عملیات نظامی علیه داعش تا سه سال دیگر

کنگره آمریکا موافقت خود را با انجام عملیات نظامی ضد د اعش از سوی ارتش این کشور تا سه سال دیگر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، کنگره آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور اختیار داد تا عملیات نظامی علیه داعش را تا سه سال دیگر ادامه دهد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در جمع اعضای کنگره خواستار آن شده بود که جنگ علیه داعش تنها به عراق و سوریه محدود نشود و همچنین به دولت آمریکا اختیاراتی داده شود که بتواند از نیروی نظامی برای سه سال که قابل تمدید باشد، استفاده کند.

این مجوز نشان می دهد که آمریکا قصد دارد به بهانه جنگ ادعایی علیه داعش، همچنان به دخالتهای نظامی خود در امور کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه ادامه دهد.

کد مطلب 2442180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها