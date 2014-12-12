موافقت کنگره آمریکا با عملیات نظامی علیه داعش تا سه سال دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، کنگره آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور اختیار داد تا عملیات نظامی علیه داعش را تا سه سال دیگر ادامه دهد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در جمع اعضای کنگره خواستار آن شده بود که جنگ علیه داعش تنها به عراق و سوریه محدود نشود و همچنین به دولت آمریکا اختیاراتی داده شود که بتواند از نیروی نظامی برای سه سال که قابل تمدید باشد، استفاده کند.

این مجوز نشان می دهد که آمریکا قصد دارد به بهانه جنگ ادعایی علیه داعش، همچنان به دخالتهای نظامی خود در امور کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه ادامه دهد.