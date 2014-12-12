سپاه لرستان در اسکان زائران حسینی(ع) مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار عصر جمعه در جلسه ستاد هماهنگی استقبال از زائران حسینی(ع) استان لرستان اظهار داشت: سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان مشارکت لازم را برای اسکان زائران حسینی(ع) دارد.

وی با بیان اینکه سپاه یک ماه پیش با تشکیل سه قرارگاه اربعین حسینی(ع) در شلمچه، چزابه و مهران برنامه ریزی لازم را برای ارائه خدمات و ساماندهی زائران تشکیل داده است عنوان کرد: دو روز پیش نیز جلسه ای با حضور سپاه استانها در راستای ترابری و پشتیبانی در این زمینه برگزار و در سراسر کشور ۵۰۰ دستگاه اتوبوس "جوان سیر" برای جابجایی زائران در نظر گرفته شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه سپاه لرستان در ۱۴ ام آذرماه ۹ دستگاه از اتوبوس های خود را در اختیار زائران حسینی(ع) قرار داد گفت: همچنین ۹ دستگاه اتوبوس اجاره ای که در اختیار داشتیم نیز برای این امر اختصاص دادیم.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ دستگاه اتوبوس در ایلام برای جابجایی زائران حسینی(ع) مستقر است ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار لیتر بنزین و ۱۰ هزار لیتر گازوئیل نیز برای تامین سوخت این اتوبوس ها در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از اختصاص سه هزار تخته پتو برای اسکان زائران حسینی(ع) از سوی سپاه استان خبر داد و تصریح کرد:همچنین ۱۰ دستگاه مینی بوس دیگر نیز از سوی سپاه برای جابجایی زائران در نظر گرفته خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: سپاه استان لرستان آمادگی لازم را برای اسکان زائران حسینی(ع) را در چهار شهرستان دورود، پلدختر، خرم آباد و بروجرد را نیز دارد.