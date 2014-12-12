نیروهای مسلح ایران در خط مقدم مقاومت در برابر جهان سلطه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر جمعه در رزمایش الی بیت المقدس شهرستان دشتستان در جمع بسیجیان ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار داشت: این روزها شاهد حضور گسترده عاشقان حسینی در کربلا هستیم که بیانگر عشق و ارادت مردم به اهل بیت است.

وی به حضور گسترده و پرشور و نشاط بسیجیان در رزمایش الی بیت المقدس دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: بسیج و بسیجیان همواره در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف حضوری گسترده و پرشور دارند و در این رزمایش نیز شاهد حضور گسترده بسیجیان هستیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم نیروهای مسلح کشور در اقتدار و توانمندی نظام، تصریح کرد: این موضوع در همه جوامع سیاسی جهان مورد تاکید است و اسلام نیز بر لزوم اقتدار نظامی و نیروهای مسلح تاکید دارد.

وی با اشاره به ایجاد تحول بزرگ در سطح جهان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیان داشت: انقلاب اسلامی برای ایجاد صلح و عدالت در جهان تشکیل شده است ولی جهان سلطه این موضوع را هضم نمی‌کند و با تمام توان خود به مقابله با این نظام می‌پردازد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقاومت در برابر جهان سلطه هستند، اذعان داشت: استکبار و جهان سلطه همواره در تلاش برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب هستند و می‌خواهند به بسیج و سپاه ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه تضعیف بسیج همان حرف رژیم صهیونیستی است، ادامه داد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از گذشته تا امروز بر لزوم حمایت از بسیج و سپاه تاکید دارند.

رزمایش الی بیت‌المقدس در دشتستان با حضور ۱۰ گردان برگزار شد و ناوتیپ ۱۳ امیرالمؤمنین (ع) دوران دفاع مقدس در این رزمایش بازسازی شد.