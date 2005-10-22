مرده متحرك، مجموعه اي مذهبي و غير شعاري است / بازي در مجموعه هاي ماه رمضان ويترين بازيگران است

"پرويز فلاحي پور"، بازيگر نقش وكيلي در مجموعه تلويزيوني "مرده متحرك" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در پاسخ به اين سوال كه ايفاي نقش وكيلي در اين مجموعه از چه جذابيتي براي شما برخوردار بود، گفت: وقتي فيلمنامه اين مجموعه را مطالعه كردم از چند جهت برايم جذاب بود، اول اين كه كار، مذهبي، غيرشعاري و نو بود و غير مستقيم به موضوع مرگ مي پرداخت. دوم اين كه نقش وكيلي متفاوت بود و سوم اين كه اكثر مردم مجموعه هاي ماه رمضان را نگاه مي كنند. از سوي ديگر سريال هاي ماه رمضان ويتريني براي بازيگران است.

وي ادامه داد: توليدات مذهبي نبايد تبديل به شعار شود، چون مخاطب با كار ارتباط برقرار نمي كند. مجموعه مرده متحرك نيز سعي كرده در قالب كمدي وحشت از اين مساله دور باشد و به موقعه از طنز استفاده كند تا از قالب هاي خودش خارج نشود و از سوي به مسائل مذهبي هم به طور غير مستقيم بپردازد.

كتايون رياحي و پرويز فلاحي پور در نمايي از مجموعه مرده متحرك

وي در ادامه درباره نقش وكيلي اشاره كرد: در ارتباط با ايفاي نقش وكيلي سعي كردم كه تفاوت هاي بسياري را به وجود بياورم. البته نقش وكيلي به گونه اي بود كه مي توانستم به گونه هاي متفاوت بازي كنم، اما برداشت من از شخصيت وكيلي در اين مجموعه كه كمدي وحشت است، اين گونه بود. البته براي رسيدن به اين سبك مشورت هايي با آقاي كريمي، كارگردان اين مجموعه داشتم. از سوي ديگر تيپ سازي در بازي به يك باره پيدا نمي شود، بلكه به صورت مونتاژ ( به مرور زمان) به وجود مي آيد و مشورت با كارگردان منجر به يك نتيجه مشخص مي شود كه اين شخص اگر اين طور راه برود يا حرف بزند بهتر خواهد بود و تبديل به يك شخصيت قابل باور مي شود و مخاطب هم ارتباط برقرار مي كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه در اين مجموعه تا چه حد از بداهه گويي بهره برديد، توضيح داد: در برخي از مواقع بداهه گويي در اين مجموعه ايجاب مي كرد. در اين مجموعه نيز كارگردان، خودم يا مجيد صالحي تكيه كلام هايي اضافه مي كرديم تا كاراكتر جذاب تر ارائه شود و اين ريزه كاري هايي بود كه در طول كار به دست مي آمد.

نمايي از مجموعه مرده متحرك

فلاحي پور با توجه به اين كه سومين تجربه بازي در مجموعه هاي ماه رمضان را كسب مي كند، درباره اين كه زمان كم براي ساخت تا چه حد به مجموعه هاي ماه رمضان لطمه مي زند، گفت: اگر زمان ما براي ساخت مجموعه مرده متحرك زياد بود، مسلماً خيلي بهتر مي شد، حتي در اين كار من بارها به كارگردان، دستيارشان و آقاي جودي، تهيه كننده اشاره كردم كه اي كاش اين كار به جاي سه ماه ضبط، ما پنج ماه فرصت داشتيم تا كار را ارائه دهيم. من نمي دانم مسوولان صدا و سيما و سياست گذاران فرهنگي چرا در اين رابطه فكر نمي كنند كه مجموعه هاي ماه رمضان در يك زمان بيشتر ساخته شود. در واقع زمان مناسب كمك مي كند كه كار به لحاظ زيباسازي بهتر شود.

وي افزود: نمي دانم شايد هم به لحاظ اقتصادي برايشان صرف نمي كند كه براي يك ماه سرمايه گذاري كلان داشته باشند، اما مجموعه مرده متحرك كليت هاي استاندارد را براي ساخت يك مجموعه رعايت مي كنند.

گفتني است، "پرويز فلاحي پور" در مجموعه هاي "شب دهم"، "اگر بابام زنده بود" و "مرده متحرك" در ماه رمضان بازي كرده است.