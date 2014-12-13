به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی چهار عنوان از مجموعه کتابهای ادبیات داستانی جیبی خود را تجدید چاپ کرد. بر این اساس، چاپ ششم از داستان «مسخ» نوشته فرانتس کافکا که از سوی علیاصغر حداد ترجمه شده است، یکی از آثاری است که به تازگی در این قالب تجدید چاپ شده است.
«مسخ» یکی از مشهورترین داستانهای تاریخ ادبیات است که فرانتس کافکا آن را در ابتدای قرن بیستم نوشته است؛ ماجرای مشهور مردی که صبح از خواب بیدار میشود و میبیند به حشره تبدیل شده است. پیش از این چند ترجمه از مسخ در بازار موجود بود، اما علیاصغر حداد این داستان را از زبان آلمانی (زبان اصلی اثر) به فارسی برگردانده است.
چاپ سوم از کتاب «یادداشتهای یک پزشک جوان» نوشته میخائیل بولگاکوف نیز به تازگی از سوی این ناشر تجدید چاپ شده است. این کتاب که بر اساس تجربههای واقعی او به عنوان پزشک جوان در یک دهکده دورافتاده در روسیه اوایل قرن بیستم نوشته شده و فضایی طنزآمیز دارد، با ترجمه آبتین گلکار از زبان روسی به فارسی ترجمه شده است.
نشر ماهی همچنین پنجمین چاپ از کتاب «سوءظن» اثر فردریش دورنمات را روانه بازار کتاب کرده است. این اثر داستانی معمایی است که در آن کارآگاه برلاخ که در بیمارستان بستری است، پی میبرد که پزشکی که در یکی از اردوگاههای مرگ نازیها آدم میکشته، توانسته با تغییر هویت از عدالت فرار کند و حالا در سوئیس پزشکی صاحبنام است. برلاخ که با مرگ فاصلهای ندارد، میخواهد تکلیف این ماجرا را روشن کند. «سوءظن» را محمود حسینیزاد از آلمانی به فارسی ترجمه کرده است.
پنجمین چاپ از کتاب «قاضی و جلادش» داستان معمایی دیگری از فریدریش دورنمات است که به تازگی از سوی این ناشر ترجمه شده است. در این کتاب کارآگاه برلاخ که از بیماری لاعلاج سرطان رنج میبرد و فقط یک سال فرصت زندگی دارد، به دنبال حل معمای مرگ بهترین افسرش اشمید و محاکمه جنایتکاری است که سالها پیش با او شرط بسته آدم بکشد بیآنکه قانون بتواند مشتش را باز کند. این کتاب را هم محمود حسینیزاد از آلمانی به فارسی برگردانده است.
نشر ماهی به زودی سه عنوان تازه از مجموعه کتابهای جیبی خود را هم منتشر خواهد کرد.
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