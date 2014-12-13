زیارت اربعین به کارنامه انقلابی امام حسین (ع) تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه به مناسبت اربعین حسینی در میان خیل عزاداران حسینی و از کنار مضجع نورانی امام رضا(ع) گفت: زیارت اربعین برای این است که نگاه اربعین را در عرصه های مردم سالاری نظام پیاده کنیم.

وی ادامه داد: زیارت اربعین برای این است که حزب و جریان های سیاسی که دنبال قدرت راه می افتند و به ولایت کاری ندارند، در مقابل ولی فقیه قد علم می کنند و سعی در تبرئه فتنه و فتنه گری دارند را بشناسیم.

امام جمعه مشهد افزود: اگر راه برای آدم هایی که دنبال فرصت طلبی و قدرت طلبی هستند و می خواهند وزیر و وکیل شوند باز شود؛ تا جایی جلو می آیند که نوه های پیامبر را تکه تکه می کنند و برای شان فرقی ندارد چه کسی در مقابل شان است. اما نکته مهم این است که باید توجه کرد راه را برای این گروه مردم غفلت زده باز می کنند.

تعدد قرائت ها از دین باعث ضربه زدن به اسلام است

وی ادامه داد: من اینجا فریاد می زنم بی حجابی به اسلام ضربه می زند اما می گویند تو نظر خود را می گویی و کسانی دیگر حرف های تو را قبول ندارند، این تعدد قرائت است، ما می گوییم نمی توانیم دنبال هر فریادی، هر مرده باد و زنده بادی راه بیفتیم چون ما ولی و رهبر داریم و تنها از او فرمان می گیریم اما می گویند این نظر تو است و نظر ما این نیست.

خطیب جمعه مشهد اظهار کرد: پیامبر شیعیان را به کسی سپرده که به عنوان حجت خود قرار داده و ما هم به حجت خود وابسته هستیم، بقیه مسلمانان گفتند که پیامبر رفت و قرآن را گذاشت و رفت، حالا هر طور بخواهیم می توانیم قرآن را بخوانیم و تفسیر کنیم و تعدد قرائت پیش آمد.

آیت الله علم الهدی با اشاره به راهبرد سیاسی اربعین تصریح کرد: باید دقت کرد که راهبردی که انقلاب کربلا به ما می آموزد تا آن را در زندگی پیاده کنیم آن چیست؟ اگر در کنار اشک، راهبرد سیاسی اربعین وجود داشته باشد آن با ارزش است اما اگر آن را درک نشد اشک به تنهایی ارزشی ندارد زیرا عمرسعد نیز برای امام حسین اشک ریخت.

زیارت اربعین توجه به کارنامه انقلاب کربلاست

امام جمعه مشهد افزود: امام عسکری(ع) پنج نشان برای مومنان ذکر کردند که نشانه دوم را خواندن زیارت اربعین دانستند زیرا زیارت اربعین امام حسین، توجه به کارنامه انقلاب کربلاست، اگر بنا بود نظر امام منحصرا به زیارت اربعین بود چرا نفرمودند که زیارت عاشورا نشان شیعه است؟ با اینکه حتی زیارت عاشورا یک خصوصیت برتری از زیارت اربعین دارد و آن اظهار برائت است و با جریان فکری شیعه هماهنگی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: علت اینکه ایشان خواندن زیارت اربعین را نشان شیعه می دانستند این بود که در روز عاشورا تمام توجه ها به مظلومیت امام حسین است اما در اربعین توجه به کارنامه انقلاب است و بیشتر به این نکته توجه دارد.

خطیب جمعه مشهد اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) خواستند مسلمانان و شیعیان در اربعین به زیارت اباعبدالله بروند و کارنامه انقلاب امام حسین را کاملا مورد توجه قرار دهند و از آن به عنوان یک نکته عبرت آموز در بینش گاه های سیاسی خود در صحنه زندگی اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

ایستادگی در پای هدف خصلت تمام اهل بیت است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بازگشت اهل بیت در اربعین اول به کربلا تصریح کرد: امروز اهل بیت به کربلا برگشتند، این برگشت به معنای پایان کارنامه عملیاتی و اجرای امام حسین است، آنها اعلام کردند انقلاب تمام نشد اما نکته پایانی کارنامه عملیاتی در روز اربعین به پایان رسید.

آیت الله علم الهدی افزود: در این چهل روز مسیر کارنامه عملیاتی و اجرایی کربلا در دو نقطه مقابل چشم قرار می گیرد، پایمردی ها و دلاوری ها نه تنها فقط توسط مردهای جنگجو بلکه از یک کودک سه ساله و یک زن که بسیار در پای هدف خود ایستاده بودند اتفاق افتاد.

لزوم شناخت علت حادثه کربلا برای جلوگیری از وقوع مجدد آن

خطیب جمعه مشهد اظهار داشت: اشک در کنار درس، دنبال قافله امام حسین راه افتادن و راهبرد سیاسی امام حسین را اجرا کردند ارزش دارد، باید دقت کرد که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آن زمان چه شد این همه جنایت انجام دادند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به جریانات بعد از رحلت پیامبر اکرم گفت: پیامبر که رحلت کرد همه مجتهد و مفسر شدند همه آیه قران می خواندند و قرآن معنا می کردند اما در این بین یک مفسر قرآن حقیقی یعنی امام علی(ع) بود.