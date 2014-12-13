معرفی سه چهره سینمایی شایسته تجلیل منتقدان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، روز جمعه اعلام شد جسیکا چستین، کوین کاستنر و ران هاوارد در بیستمین مراسم جوایز انتخاب منتقدان تجلیل ویژه می شوند. دریافتکنندگان این جوایز توسط کمیته اجرایی انتخاب منتقدان گزیده شدند و روز پانزدهم ماه ژانویه برای دریافت جوایز خود در مراسم ویژهای که از تلویزیون ملی کشور هم پخش میشود شرکت خواهند داشت.
چستین که تا به حال دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار نیز شده است، به خاطر گستره فعالیتهایش در سال 2014 تبدیل به اولین برنده جایزهای میشود که از این پس برای فعالیت های متنوع در یک سال به بازیگری اهدا خواهد شد. از نقشآفرینیهای امسال او میتوان به حضورش در فیلم «ناپدید شدن النور ریگبی» ساخته ند بنسون، «خانم جولی» ساخته لیو اولمن، نقش مکمل او در فیلم پر سر و صدای کریستوفر نولان یعنی «میان ستارهای» و «سالی بسیار خشن» ساخته جیسی شاندور اشاره کرد.
این جایزه ویژه هر سال به فردی داده میشود که طی یک سال در چند فیلم سینمایی مختلف نقشآفرینیهای چشمگیر داشته باشد.
کاستنر هم که تا به حال برنده دو جایزه اسکار شده است و امسال نیز بار دیگر به خاطر نقش آفرینی در فیلم «سیاه و سفید» مایک بایندر امکان نامزد شدن دوباره را دارد، جایزه یک عمر تلاش حرفهای این گروه را دریافت خواهد کرد.
از آنجا که از افرادی که پیش از این موفق به کسب این جایزه شدهاند میتوان به کلینت ایستوود، رابرت وایس و لورن باکال اشاره کرد، کاستنر 59 ساله یکی از دریافتکنندگان به نسبت جوانتر این جایزه خواهد بود.
هاوارد هم که مانند کاستنر بازیگر و کارگردان برنده جایزه اسکار است دریافت کننده جایزه نبوغ لویی سیزدهم منتقدان خواهد بود که هرسال به کسی که برتری خود در زمینه هنرهای سینمایی را نشان داده است اهدا میشود. این همچنین فرصتی برای او خواهد بود تا توجه مردم بیشتری را به پروژه بعدی کارگردانیاش یعنی «در قلب دریا» جلب کند. این فیلم روز سیزدهم ماه مارس سال 2015 اکران خواهد شد.
لیست کامل نامزدهای دریافت جوایزه انتخاب منتقدان روز پانزدهم ماه دسامبر اعلام خواهد شد.
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