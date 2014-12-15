دیوانگی نفتی آژانس فضایی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، گرچه در ظاهر به نظر می رسد ارسال نفت خام به فضا چندان توجیه اقتصادی نداشته باشد اما هدف اصلی دانشمندان اسا از انجام این پروژه بی سابقه دستیابی به اهداف بلندپروازانه ای است.

طی این پروژه اسا نمونه هایی از نفت خام را درون محفظه های پرفشار کوچکی تزریق کرده و با هدف بررسی این موضوع که طلای سیاه چگونه در ذخایر نفتی اعماق زمین شکل می گیرد به فضا ارسال می کند.

برخی دانشمندان این اقدام آژانس فضانوردی اروپا را "دیوانگی نفتی" عنوان کرده اند.

دانشمندان اسا درحال تزریق نفت خام در سیلندرهای مخصوص

درحالی که صنعت نفت طی نیم قرن گذشته توسعه خیره کننده ای یافته است اما هرچه شرکتهای نفتی راهی نواحی عمیقتری از زمین می شوند با محیط های عجیب و ناشناخته تری مواجه می شوند که جریان نفت خام در آنها برای دانشمندان شگفت انگیز به نظر می رسد.

پروژه ارسال نفت خام به فضا در قالب پروژه ای موسوم به "بررسی شکل گیری نفت خام" در محیطی که خبری از جاذبه در آن نیست عنوان شده است. تاکنون وجود فاکتور "جاذبه" مانع از دستیابی دانشمندان به رازهای شکل گیری طلای سیاه در اعماق زمین شده است.

اسا در نظر دارد تا از نتایج این بررسی در افزایش درک بشر از ذخایر نفت خام در اعماق 7 تا 8 کیلومتری زمین استفاده کند.

نفت خامی که راهی فضا می شود در 6 سیلندر مخصوص با حجم کلی 4 لیتر و به وزن 8/5 کیلوگرم قرار می گیرد.