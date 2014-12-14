به گزارش خبرگزاری مهر، دنیای حیوانات مملو از عجایبی است که از آن جمله می توان به تغییر رنگ و یکی شدن با محیط اطراف با هدف مصون ماندن از حمله شکارچیان اشاره کرد. در این میان استفاده از بو به عنوان فاکتوری جهت فریب دادن شکارچیان بیش از سایر تکنیکهای طبیعی مورد توجه زیست شناسان قرار گرفته است.

گروهی از دانشمندان زیست شناس در مقاله ای که توسط Royal Society منتشر شده از شناسایی نوعی ماهی کوچک رنگارنگ خبر داده اند که به طرز حیرت انگیزی می تواند بوی طبیعی خود را تغییر دهد. بدین ترتیب شکارچیان گرسنه چیزی برای خوردن پیدا نمی کنند.

تاکنون دانشمندان دریافته اند که بسیاری از جانوران یا با محدود کردن بوی طبیعی بدن یا به وسیله تولید بویی متفاوت به طرز شگفت انگیزی شکارچیانشان را فریب می دهند.

این گونه عجیب از ماهی ها در تپه های مرجانی مناطق وسیعی از اقیانوس های آرام و هند مشاهده شده اند با این حال یکی از مهمترین مکانهایی که این ماهی شناسایی شده "جزیره مارمولک" در شمال تپه های مرجانی اطراف استرالیاست.

دانشمندان دریافته اند این ماهی در عین حال که می تواند خود را در میان تپه های مرجانی مخفی مخفی کند – به لطف همرنگ شدن با مرجان های اطراف – با خوردن مرجانهایی خاص به راحتی بویی که از بدنش متساعد می شود را تغییر داده و بدین ترتیب در نظر شکارچیان چیزی جز مرجان به نظر نمی رسد و در نتیجه در امان می ماند.