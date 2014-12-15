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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۹:۰۳

نقشه جهانی افزایش حجم زباله در اقیانوس‌ها

نقشه جهانی افزایش حجم زباله در اقیانوس‌ها

تازه ترین ارزیابی دانشمندان از وضعیت آلایندگی اقیانوس ها نشان می دهد نزدیک به 269 هزار تن پلاستیک در آنها به شکل زباله رها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین مطالعه دانشمندان در زمینه آلودگی اقیانوس ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از 269 هزار تن پلاستیکی که در اقیانوس ها وجود دارد به شکل ریز قطعات یا حتی میکروپلاستیک ها اکثر آبهای آزاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

تا پیش از این همواره نسبت به وجود انبوهی از پلاستیک هادر اقیانوسهای سراسر جهان ابراز نگرانی شده بود اما هیچگاه تخمین دقیقی در این خصوص ارایه نشده بود.

طی چند سال گذشته دانشمندانی از 6 کشور جهان داده های به دست آمده از 24 ماموریت اکتشافاتی از سراسر اقیانوس های جهان را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دادند. آنها این اطلاعات را طی 6 سال یعنی در حد فاصل سالهای 2007 تا 2013 جمع آوری کردند.

این ارزیابی ها نشان داد حداقل 5/25 تریلیون قطعه پلاستیک ریز و درشت در سراسر اقیانوس های جهان وجود دارد که این مسأله می تواند تهدیدی جدی برای سلامت آبهای آزاد جهان به شمار آید.

زباله اقیانوس

نقشه جهانی افزایش حجم زباله های پلاستیکی در اقیانوس ها

بر این اساس مشخص شده که قطعات درشت پلاستیک در نواحی نزدیک به سواحل و قطعات ریزتر در نقاط دور از ساحل در آب شناور هستند.

دانشمندان ضمن اشاره به نتایج این ارزیابی طولانی مدت نسبت به وضعیت فعلی اقیانوسهای جهان به شدت ابراز نگرانی می کنند و معتقدند اگر این روند به همین ترتیب ادامه پیدا کند حیات بسیاری از گونه های آبزی در معرض خطر جدی قرار می گیرد.

کد مطلب 2442451

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