ابومازن : تشكيل دولت فلسطيني در دوران رياست بوش امكان پذير است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين اظهارات درحالي مطرح مي شودكه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا برخلاف تعهدات گذشته خود تاكيد كرد: قول نمي دهد كه دولت مستقل فلسطيني تا پيش از پايان دوران رياست جمهوري در ژانويه 2009 تشكيل شود.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در گفتگو با فرانس پرس گفت:حقيقتا احساس مي كنم كه اين سخن جزو برنامه هاي بوش نبوده تا چنين سخني بر زبان جاري كند.

بوش روز پنجشنبه پس ازديدارش با ابومازن درواشنگتن تعهد خودش را براي تشكيل دولت فلسطين تا پيش از پايان دوران رياست جمهوري در ژانويه 2009 را رد كرد.

ابومازن درپاسخ به اظهارات بوش گفت : اگرما براي تشكيل دولت فلسطين تلاش كنيم ازهم اكنون اين واقعيت تحقق خواهد يافت .

وي افزود: چنانچه ما با جديدت براي اين مهم تلاش كنيم به بيشترازيكماه و يا يك سال نيازنداريم هرچند تشكيل دولت فلسطيني براي ما مهم است .



ابومازن ادامه داد: چنانچه ما با جديت تلاش كنيم ،هيچ چيزي ما و اسرائيلي ها را براي تشكيل دولت فلسطين دردوران رياست جمهوري بوش باز نمي دارد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تصريح كرد: من به آمريكايي ها پيشنهاد كردم كه براي رسيدن به اين هدف مذاكرات به دور از فضاي تاثيرپذيري خارجي و تلاش و جديدت كامل را دنبال كنيم .



شايان ذكر است جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ديدار با ابومازن با فرار از تعهدات ووعده هايي كه به هنگام انتخاب مجددش درانتخابات رياست جمهوري آمريكا به اينكه دولت فلسطين در دوران رياست وي تشكيل خواهد شد، تصريح كرد: نمي تواند قول دهد دولت فلسطيني تا پايان دوران رياستش (ژانويه 2009) تشكيل شود.