دو اثر با عنوان "گفت وگو" در آلمان به نمايش مي گذارم

معصومه مظفري - نقاش - و عضو انجمن نقاشان ايران، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : چندي پيش مدير موزه لودويك آلمان به ايران آمد و با مشاهده آثار برخي نقاشان ‏ پيشنهاد كرد تا نقاشان ايراني به برگزاري يك نمايشگاه گروهي درآلمان بپردازند .



اثر: معصومه مظفري

وي افزود : دراين نمايشگاه گروهي تعدادي از هنرمندان نقاش كه من نيز جزوآنها هستم ‏ به ارائه اثر نقاشي پرداختيم . من نيز دو اثر اكرليك بر روي بوم ارائه داده ام كه يكي شانزده لته اي وديگري نه لته اي است .

مظفري كه به اثر خود عنوان گفت وگو داده است در خصوص سبك كاربردي اش دراين آثار تصريح كرد : من به اين موضوع معتقد نيستم كه امروز هر هنرمندي به يك سبك نقاشي كند. من به شخصه در بسياري از آثار سبك فيگوراتيو داشته ام . البته فيگوراتيوي كه گاه با گرايش هاي كوبيسمي توام باشد .



اثر: معصومه مظفري

گفتني است ‏ نمايشگاه گروهي آثار نقاشي هنرمندان ايراني درماه نوامبر كه برابر با ماه آذراست در موزه لودويك آلمان افتتاح مي شود وبه مدت دو ماه دراين مكان دايرخواهد بود .