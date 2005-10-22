دو اثر با عنوان "گفت وگو" در آلمان به نمايش مي گذارم

معصومه مظفري - نقاش - و عضو انجمن نقاشان ايران، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : چندي پيش مدير موزه لودويك آلمان به ايران آمد و با مشاهده آثار برخي نقاشان پيشنهاد كرد تا نقاشان ايراني به برگزاري يك نمايشگاه گروهي درآلمان بپردازند .
اثر: معصومه مظفري
وي افزود : دراين نمايشگاه گروهي تعدادي از هنرمندان نقاش كه من نيز جزوآنها هستم به ارائه اثر نقاشي پرداختيم . من نيز دو اثر اكرليك بر روي بوم ارائه داده ام كه يكي شانزده لته اي وديگري نه لته اي است .
مظفري كه به اثر خود عنوان گفت وگو داده است در خصوص سبك كاربردي اش دراين آثار تصريح كرد : من به اين موضوع معتقد نيستم كه امروز هر هنرمندي به يك سبك نقاشي كند. من به شخصه در بسياري از آثار سبك فيگوراتيو داشته ام . البته فيگوراتيوي كه گاه با گرايش هاي كوبيسمي توام باشد .
اثر: معصومه مظفري
گفتني است نمايشگاه گروهي آثار نقاشي هنرمندان ايراني درماه نوامبر كه برابر با ماه آذراست در موزه لودويك آلمان افتتاح مي شود وبه مدت دو ماه دراين مكان دايرخواهد بود .
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