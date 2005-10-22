كرزاي اقدام آمريكايي ها را محكوم كرد/ كشته شدن 9 پليس افغان و يك خبرنگار در حمله طالبان

به گزارش خبر گزاري مهر، يكي از مقامات افغاني به خبرگزاري فرانسه گفت: در اثر برخورد يك خودروي پليس به يك تله انفجاري در جنوب شرقي افغانستان 9 پليس كشته شدند .



وي افزود : اين حادثه روزگذشته در استان هلمند روي داد و دراين انفجار فرمانده اين واحد پليس نيز كشته شد .



اين مقام خاطر نشان كرد : چهار تن از شورشيان طالبان نيز در اين حمله كشته شدند .



سخنگوي وزارت كشور افغانستان اظهارداشت : حدود چند روز پيش ما دو تن از اعضاي طالبان را دستگير كرديم كه به ما گفتند، يكي از مخفيگاه هاي بزرگ طالبان در اين منطقه وجود دارد .



بنابرگزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه ، امروز بر اثر انفجار بمبي بر سر راه يك خودروي نظامي در استان خوست ، يك روزنامه نگار افغاني كشته و سه نظامي ديگر مجروح شدند .



به گزارش بي بي سي ، در پي پخش يك نوار ويديويي از تلويزيون استراليا در خصوص سوزاندن اجساد طالبان بدست نظاميان آمريكايي، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز گذشته اين اقدام را محكوم كرد .



وي همچنين اعلام كرد كه تحقيق در اين زمينه آغاز شده است .



ارتش آمريكا نيز اعلام كرد كه دراين باره تحقيق خواهد كرد تا جلوي هرگونه اعتراضات ضدآمريكايي در اين كشور گرفته شود .

