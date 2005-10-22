به گزارش خبر گزاري مهر، يكي از مقامات افغاني به خبرگزاري فرانسه گفت: در اثر برخورد يك خودروي پليس به يك تله انفجاري در جنوب شرقي افغانستان 9 پليس كشته شدند .
وي افزود : اين حادثه روزگذشته در استان هلمند روي داد و دراين انفجار فرمانده اين واحد پليس نيز كشته شد .
اين مقام خاطر نشان كرد : چهار تن از شورشيان طالبان نيز در اين حمله كشته شدند .
سخنگوي وزارت كشور افغانستان اظهارداشت : حدود چند روز پيش ما دو تن از اعضاي طالبان را دستگير كرديم كه به ما گفتند، يكي از مخفيگاه هاي بزرگ طالبان در اين منطقه وجود دارد .
بنابرگزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه ، امروز بر اثر انفجار بمبي بر سر راه يك خودروي نظامي در استان خوست ، يك روزنامه نگار افغاني كشته و سه نظامي ديگر مجروح شدند .
به گزارش بي بي سي ، در پي پخش يك نوار ويديويي از تلويزيون استراليا در خصوص سوزاندن اجساد طالبان بدست نظاميان آمريكايي، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز گذشته اين اقدام را محكوم كرد .
وي همچنين اعلام كرد كه تحقيق در اين زمينه آغاز شده است .
ارتش آمريكا نيز اعلام كرد كه دراين باره تحقيق خواهد كرد تا جلوي هرگونه اعتراضات ضدآمريكايي در اين كشور گرفته شود .
چند خبر از تحولات افغانستان؛
كرزاي اقدام آمريكايي ها را محكوم كرد/ كشته شدن 9 پليس افغان و يك خبرنگار در حمله طالبان
9 افسر پليس ، سه مظنون طالبان و يك خبرنگار در حملات جداگانه اخير در افغانستان كشته شدند، از سوي ديگر حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان،سوزاندن اجساد دو تن از اعضاي گروه طالبان بدست نظاميان آمريكايي را محكوم كرد.
به گزارش خبر گزاري مهر، يكي از مقامات افغاني به خبرگزاري فرانسه گفت: در اثر برخورد يك خودروي پليس به يك تله انفجاري در جنوب شرقي افغانستان 9 پليس كشته شدند .
نظر شما