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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

تشریح حادثه واژگونی کامیون در بزرگراه مدرس/راننده خواب آلود

تشریح حادثه واژگونی کامیون در بزرگراه مدرس/راننده خواب آلود

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ جزئیات واژگونی یک دستگاه کامیون در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس در تهران را تشریح کرد.

سرهنگ عین الله جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: ساعت 4:30 بامداد یکشنبه یک دستگاه کامیون کمپرسی که حامل بار نخاله بود در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی دچار حادثه شد.

وی ادامه داد: چرخ های جلوی این کامیون کنده شد و تمام بار آن در بزرگراه پخش شده بود لذا این مسئله سبب ترافیک و انسداد این مسیر شد.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: خوشبختانه در این حادثه کسی دچار آسیب نشد و تنها واژگونی کامیون سبب انسداد چند ساعته این مسیر شد.

سرهنگ جهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر انسداد شمال به جنوب مدرس برطرف شده است، گفت: پلیس راهور این موضوع را از طریق رادیو به رانندگان اعلام کرد تا گره ترافیکی در این مسیر رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این کامیون واژگون شده با بارهای متلاشی آن از مسیر پاکسازی شده و تردد خودروها در این مسیر انجام می شود. در زمان انسداد نیز خودروها به سمت بزرگراه حکیم غرب و قنبرزاده به سمت هفت تیر هدایت شدند.

کد مطلب 2442565
حبیب احسنی پور

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