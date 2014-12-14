تشریح حادثه واژگونی کامیون در بزرگراه مدرس/راننده خواب آلود

سرهنگ عین الله جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: ساعت 4:30 بامداد یکشنبه یک دستگاه کامیون کمپرسی که حامل بار نخاله بود در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی دچار حادثه شد.

وی ادامه داد: چرخ های جلوی این کامیون کنده شد و تمام بار آن در بزرگراه پخش شده بود لذا این مسئله سبب ترافیک و انسداد این مسیر شد.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: خوشبختانه در این حادثه کسی دچار آسیب نشد و تنها واژگونی کامیون سبب انسداد چند ساعته این مسیر شد.

سرهنگ جهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر انسداد شمال به جنوب مدرس برطرف شده است، گفت: پلیس راهور این موضوع را از طریق رادیو به رانندگان اعلام کرد تا گره ترافیکی در این مسیر رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این کامیون واژگون شده با بارهای متلاشی آن از مسیر پاکسازی شده و تردد خودروها در این مسیر انجام می شود. در زمان انسداد نیز خودروها به سمت بزرگراه حکیم غرب و قنبرزاده به سمت هفت تیر هدایت شدند.