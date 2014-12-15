دکتر احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سهمیه بورسیه مربیان گفت: سهمیه بورسه مربیان را شورای بورس تعیین می کند.

وی با بیان اینکه آیین نامه مربیان برای استفاده از بورس، در سال جاری بازنگری، اصلاح و ابلاغ شد، افزود: دانشگاه‌ها ملزم هستند با توجه به شرایط جدید آیین نامه و براساس سهمیه موجود مربیان را معرفی کنند تا مصاحبه علمی آنها انجام شده و برای پذیرش به دانشگاه ها معرفی شوند.

مدیرکل بورس سازمان اموردانشجویان افزود: هنوز براساس آیین‌نامه جدید به جز چند مورد مربی معرفی نشده و ما منتظریم مربیان معرفی شوند و بررسی را شروع کنیم .

به گزارش مهر، دکتر مجتبی صدیقی - رئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص شرایط آیین نامه جدید مربیان برای استفاده از بورس، پیش از این عنوان کرده بود که برای مربیان 60 درصد امتیاز جدول ارتقای اعضای هیات علمی ضروری است که باید یک سال سابقه خدمت و شرط سنی را نیز داشته باشند. دانشگاه‌ها نیز بر اساس ظرفیتی که در تابستان به آنها اعلام خواهد شد می‌توانند پذیرش داشته باشند.