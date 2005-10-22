كردهاي عراقي خواستار محاكمه سركرده گروهك منافقين شدند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمد توفيق رحيم، مسئول روابط عمومي اتحاديه ميهني كردستان عراق، در مصاحبه با راديو فردا گفت : همه در كردستان عراق مي ‌دانند كه مسعود رجوي و گروهك تروريستي اش به همراه نيروهاي امنيتي رژيم صدام در سركوب كردها و همه مخالفين حكومت صدام همكاري داشته است و سرنوشت خود را به حكومت پيشين عراق گره زده بود.

وي افزود : اتحاديه ميهني كردستان در رابطه با همدستي تنگاتنگ گروهك منافقين با حكومت صدام، بويژه در بازپسگيري كركوك و خانقين در سال 1991 از نيروهاي كرد، مدارك و اسناد مستند و غيرقابل انكاري را در دست دارد و به همين دليل محاكمه مسعود رجوي به عنوان همدست صدام در سركوب شهروندان عراقي تقاضايي طبيعي است.

گفتني است، در سال 1991 و به دنبال پايان جنگ خليج فارس، كردهاي عراقي كنترل مناطق كرد نشين شمال عراق را در دست گرفتند كه گروهك منافقين درعملياتي مشترك با ارتش صدام، موجبات كنترل دوباره شهر كركوك توسط حكومت بعث را فراهم آورده و صدها تن از ساكنين كرد اين شهر، توسط اعضاي اين گروهك تروريستي قتل عام شدند.