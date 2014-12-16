به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزای فرانسه : پایین آمدن قیمت نفت، شرایط را برای بانک مرکزی اروپا برای تثبیت قیمت‌ها در جهت اجرای سیاست تورم زدایی با مشکل روبرو می کند.

ایتارتاس : روسیه و هند همکاری اقتصادی خود را تا سال 2025 میلادی تا سقف 53 میلیارد دلار افزایش خواهند داد.

ایشانیوز : کنگره آمریکا با تصویت لایحه بودجه 1.1 تریلیون دلاری برای سال 2015 میلادی سعی بر منحرف کردن افکار در ماجرای افشا شدن شکنجه زندانیان توسط نیروهای آمریکایی کرد.

فرانس 24 : فرانسه برای رهایی بخشیدن از وضعیت نابسامان اقتصادی خود در حال رونمایی از یک بسته اقتصادی جدید تا چند روز آینده است.

رویترز : وزیر اقتصاد اسپانیا کفت: احتمالا در سال 2015 میلادی نرخ تورم در این کشور نزدیک به صفر باشد و قیمت‌های پایین کمک قابل توجهی به اقتصاد اسپانیا کرد.

بلومبرگ : بعد از سقوط قیمت نفت در چند روز اخیر این بار نوبت سقوط شاخص بازار بورس آمریکا در پی واکنش به بازار جهانی بود.

فوکوس تایوان : دولت تایوان پیش بینی کرد در سال 2015 میلادی به لطف قیمت پایین نفت و مواد اولیه، میزان تولید ناخالص داخلی تایوان تا 3.43 درصد رشد خواهد داشت.

رویترز : رشد اقتصادی چین در سال 2015 با کاهش 7.1 درصدی روبرو خواهد بود و علت آن هم تنزل در بخش مسکن گزارش شده، این در حالی است که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور 7.4 درصد اعلام شده بود.

نیوز نو : ونزوئلا در حالی به استقبال سال نو میلادی می رود که به دلیل شرایط اقتصادی نگران کننده داخلی و سقوط قیمت نفت با موجی از بحران روبرو شده است.

خبرگزاری فرانسه : وزیر خزانه داری استرالیا گفت: پایین آمدن قیمت کالاها در استرالیا یک هشدار جدی برای درآمد دولت خواهد بود.

نیو ویژن : صندوق بین المللی پول سیاست‌های اتخاذ شده مالی "کشور اوگاندا" را به خاطر پایین آوردن نرخ تورم و ریسک‌های مالی تحسین کرد.

ایتار تاس : نخست وزیر روسیه گفت: برای رونق دادن به شرایط اقتصادی خود، مالیات را در یکسری موارد کاهش خواهیم داد.

فوربس : اختلاف شکاف ثروت بین سفید پوستان و سیاه پوستان در آمریکا 13 برابر گزارش شد.