  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۸

اقتصاد دنیا در 24 ساعت گذشته/ اختلاف 13 برابری ثروت درمیان آمریکایی‌ها

اقتصاد دنیا در 24 ساعت گذشته/ اختلاف 13 برابری ثروت درمیان آمریکایی‌ها

مهترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است: 

خبرگزای فرانسه : پایین آمدن قیمت نفت، شرایط را برای بانک مرکزی اروپا برای تثبیت قیمت‌ها در جهت اجرای سیاست تورم زدایی با مشکل روبرو می کند.

ایتارتاس : روسیه و هند همکاری اقتصادی خود را تا سال 2025 میلادی تا سقف 53 میلیارد دلار افزایش خواهند داد.

ایشانیوز : کنگره آمریکا با تصویت لایحه بودجه 1.1 تریلیون دلاری برای سال 2015 میلادی سعی بر منحرف کردن افکار در ماجرای افشا شدن شکنجه زندانیان توسط نیروهای آمریکایی کرد.

فرانس 24 : فرانسه برای رهایی بخشیدن از وضعیت نابسامان اقتصادی خود در حال رونمایی از یک بسته اقتصادی جدید تا چند روز آینده است.

رویترز : وزیر اقتصاد اسپانیا کفت: احتمالا در سال 2015 میلادی نرخ تورم در این کشور نزدیک به صفر باشد و قیمت‌های پایین کمک قابل توجهی به اقتصاد اسپانیا کرد.

بلومبرگ : بعد از سقوط قیمت نفت در چند روز اخیر این بار نوبت سقوط شاخص بازار بورس آمریکا در پی واکنش به بازار جهانی بود.

فوکوس تایوان : دولت تایوان پیش بینی کرد در سال 2015 میلادی به لطف قیمت پایین نفت و مواد اولیه، میزان تولید ناخالص داخلی تایوان تا 3.43 درصد رشد خواهد داشت.

رویترز : رشد اقتصادی چین در سال 2015 با کاهش 7.1 درصدی روبرو خواهد بود و علت آن هم تنزل در بخش مسکن گزارش شده، این در حالی است که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور 7.4 درصد اعلام شده بود.

نیوز نو : ونزوئلا در حالی به استقبال سال نو میلادی می رود که به دلیل شرایط اقتصادی نگران کننده داخلی و سقوط قیمت نفت با موجی از بحران روبرو شده است.

خبرگزاری فرانسه : وزیر خزانه داری استرالیا گفت: پایین آمدن قیمت کالاها در استرالیا یک هشدار جدی برای درآمد دولت خواهد بود.

نیو ویژن : صندوق بین المللی پول سیاست‌های اتخاذ شده مالی "کشور اوگاندا" را به خاطر پایین آوردن نرخ تورم و ریسک‌های مالی تحسین کرد.

ایتار تاس : نخست وزیر روسیه گفت: برای رونق دادن به شرایط اقتصادی خود، مالیات را در یکسری موارد کاهش خواهیم داد.

فوربس : اختلاف شکاف ثروت بین سفید پوستان و سیاه پوستان در آمریکا 13 برابر گزارش شد. 

کد مطلب 2442640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه