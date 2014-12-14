حساسیت الهلال روی امکانات فولاد/ نگاه از بالا به پایین نماینده عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا هفته گذشته با حضور نمایندگان تیم‌های مختلف در مالزی برگزار شد که تیم فولاد خوزستان در گروه سوم با تیم‌های الهلال عربستان، لوکوموتیو ازبکستان و برنده پلی آف چهارم همگروه شد.

نکته جالب اینکه الهلالی‌ها بعد از همگروهی با تیم فولاد خوزستان، کارشان را برای بررسی وضعیت و امکانات تیم فولاد با سئوال از سرپرست این نماینده ایران آغاز کردند! الهلالی‌ها ابتدا پیگیر نتیجه دیدار پرسپولیس با فولاد خوزستان بودند که در نهایت متوجه برتری تیم فولاد در هفته هفدهم لیگ برتر ایران شدند.

از دیگر مسائل مورد توجه مسئولان الهلال، امکانات سخت افزاری فولاد از جمله استادیوم و هتل شهر اهواز بود.

حسین ابن قاسم سرپرست فولاد در اینباره به خبرنگار مهر، گفت: دید مسئولان الهلال نسبت به سایر تیم‌ها از بالا به پایین است. آنها خیلی پر مدعا بودند و از موضع بالا حرف می‌زدند. آنها درباره استادیوم اهواز سئوال کردند که گفتم ورزشگاه غدیر 50 هزار نفری است. الهلالی‌ها با شنیدن ظرفیت ورزشگاه ما جا خوردند. به آنها گفتم اگر باور ندارید می‌توانید از مسئولان تیم الفتح عربستان یا السد قطر که سال قبل به اهواز آمدند سئوال کنید.

ابن قاسم تاکید کرد: آنها درباره هتل اهواز هم سئوال کردند و دنبال هتل پنج ستاره بودند که به آنها گفتم هتل ما چهار ستاره است. انگار این موضوع هم برای آنها خیلی مهم بود. قرار شد تا مدیر تدارکات الهلال یکی، دو هفته دیگر به اهواز بیاید تا امکانات ما را بررسی کند! نگاه آنها خیلی از بالا به پایین است.