انتخاب دکتر علی کاوه به عنوان عضو آکادمی اروپایی علوم و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي كاوه عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامي ايران، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS) و استاد مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت ایران، اخيراً به عضويت آكادمي اروپايي علوم و هنر (European Academy of Sceinecs & Art) انتخاب شدند. اين انتخاب توسط سنای فرهنگستان اروپايی علوم و هنر، انجام شده است. آكادمی مزبور داراي 1500 عضو در زمينه­ های مختلف علوم پزشكی، علوم مهندسی و هنر است. 29 نفر از اين افراد برندگان جايزه نوبل مي­ باشند. دکتر علی کاوه از اعضای پر سابقه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و برنده نخستین دوره همایش چهره های ماندگار است.

در پی انتخاب دکتر علی کاوه به عضویت فرهنگستان اروپایی علوم و هنر، nکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران پیام تبریکی بدین شرح صادر کرده است:

«باسمه­ تعالی:

استاد عزیز دانشمند جناب آقای دکتر کاوه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

با خوشوقتی فراوان خبر عضویت جنابعالی در آکادمی اروپایی علوم و هنر را شنیدم. شما شخصیت علمی جهانی هستید و انتخابتان به عنوان عضو یک آکادمی اروپایی گرچه مایه مباهات است و باید به خود ببالیم که ایران دانشمندانی چون شما دارد، برای همکارانتان امری غیر منتظره نیست. برایتان هر روز توفیق تازه مسئلت دارم. رضا داوری اردکانی».