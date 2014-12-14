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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

انتخاب دکتر علی کاوه به عنوان عضو آکادمی اروپایی علوم و هنر

انتخاب دکتر علی کاوه به عنوان عضو آکادمی اروپایی علوم و هنر

دکتر علی کاوه برنده نخستین دوره همایش چهره های ماندگار به عنوان عضو آکادمی اروپایی علوم و هنر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي كاوه عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامي ايران، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS) و استاد مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت ایران، اخيراً به عضويت آكادمي اروپايي علوم و هنر (European Academy of Sceinecs & Art) انتخاب شدند. اين انتخاب توسط سنای فرهنگستان اروپايی علوم و هنر، انجام شده است. آكادمی مزبور داراي 1500 عضو در زمينه­ های مختلف علوم پزشكی، علوم مهندسی و هنر است. 29 نفر از اين افراد برندگان جايزه نوبل مي­ باشند. دکتر علی کاوه از اعضای پر سابقه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و برنده نخستین دوره همایش چهره های ماندگار است.

در پی انتخاب دکتر علی کاوه به عضویت فرهنگستان اروپایی علوم و هنر، nکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران پیام تبریکی بدین شرح صادر کرده است:

«باسمه­ تعالی:

استاد عزیز دانشمند جناب آقای دکتر کاوه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

با خوشوقتی فراوان خبر عضویت جنابعالی در آکادمی اروپایی علوم و هنر را شنیدم. شما شخصیت علمی جهانی هستید و انتخابتان به عنوان عضو یک آکادمی اروپایی گرچه مایه مباهات است و باید به خود ببالیم که ایران دانشمندانی چون شما دارد، برای همکارانتان امری غیر منتظره نیست. برایتان هر روز توفیق تازه مسئلت دارم. رضا داوری اردکانی».

 

کد مطلب 2442670
خداداد خادم

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