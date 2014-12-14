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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

دی‌ماه سال جاری

دختر رستم در تماشاخانه سنگلج ازدواج می‌کند

دختر رستم در تماشاخانه سنگلج ازدواج می‌کند

نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» به کارگردانی مریم معترف از 3 دی‌ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

معترف درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» را که یک سال و نیم قبل در جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی روی صحنه بردیم، از 3 دی‌ماه در قالب اجرای عمومی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببریم. این نمایش تا پایان دی‌ماه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز تمرین های نمایش و تهیه لباس مورد نظر برای بازیگران، یادآور شد: تعداد اجراهای ما به 30 اجرا نخواهد رسید چون باید قبل از برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اجرای ما در تماشاخانه سنگلج به پایان برسد. به این خاطر نمایش «داستان پر ماجرای ...» 21 اجرا خواهد داشت و اگر امکان داشته باشد، در برخی از شب‌ها 2 اجرا خواهیم داشت.

این کارگردان تئاتر درباره دلایل انتخاب تماشاخانه سنگلج برای اجرای عمومی نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» توضیح داد: در ابتدا سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر را برای اجرای عمومی نمایش درخواست کرده بودم و اولویت دوم، تماشاخانه سنگلج بود. با توجه به اینکه سالن قشقایی تئاتر شهر در دست بازسازی است، تماشاخانه سنگلج را برای اجرا انتخاب کردیم. البته چون نمایش آیینی و سنتی است با تعریف تماشاخانه سنگلج که سالنی برای اجرای نمایش‌های ایرانی است، متناسب است.

معترف با بیان اینکه تماشاخانه سنگلج به لحاظ تماشاگر و اجرای آثار نمایشی دوره‌ای پر فروغ را پشت سر گذاشته است، افزود: مدت زمانی است تماشاخانه سنگلج همچون گذشته نیست و مخاطب کمتر در این سالن تئاتری حضور پیدا می‌کند. امیدوارم با اجرای نمایش ما، مخاطب باز هم با تماشاخانه سنگلج آشتی کند و برای تماشای نمایش به سالن بیاید.

این هنرمند تئاتر درباره عوامل و بازیگران نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» گفت: این نمایشنامه توسط اردشیر صالح‌پور و بر اساس نسخه‌هایی قدیمی که به صورت شعر بودند، نوشته شده است. بازیگران نمایش هم هنرمندانی هستند که قالبا در زمینه نمایش‌های آیینی و سنتی فعالیت می‌کنند، نظیر ابوالفضل حاج‌ علی‌خانی، شهرام مسعودی، منیژه داوری و شیرین امامی. ساخت و اجرای موسیقی هم بر عهده علی جباری است.

وی درباره شیوه اجرایی این اثر نمایشی یادآور شد: شیوه اجرای نمایش تقریبا با نگاهی به شیوه اجرایی نمایش‌های آیینی و سنتی نظیر تخته‌حوضی شکل گرفته است.

نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» با مدت زمان 80 دقیقه، از 3 دی‌ماه ساعت 19 اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.

کد مطلب 2442716

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