معترف درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» را که یک سال و نیم قبل در جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی روی صحنه بردیم، از 3 دی‌ماه در قالب اجرای عمومی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببریم. این نمایش تا پایان دی‌ماه اجرا خواهد شد.



وی با اشاره به آغاز تمرین های نمایش و تهیه لباس مورد نظر برای بازیگران، یادآور شد: تعداد اجراهای ما به 30 اجرا نخواهد رسید چون باید قبل از برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اجرای ما در تماشاخانه سنگلج به پایان برسد. به این خاطر نمایش «داستان پر ماجرای ...» 21 اجرا خواهد داشت و اگر امکان داشته باشد، در برخی از شب‌ها 2 اجرا خواهیم داشت.



این کارگردان تئاتر درباره دلایل انتخاب تماشاخانه سنگلج برای اجرای عمومی نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» توضیح داد: در ابتدا سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر را برای اجرای عمومی نمایش درخواست کرده بودم و اولویت دوم، تماشاخانه سنگلج بود. با توجه به اینکه سالن قشقایی تئاتر شهر در دست بازسازی است، تماشاخانه سنگلج را برای اجرا انتخاب کردیم. البته چون نمایش آیینی و سنتی است با تعریف تماشاخانه سنگلج که سالنی برای اجرای نمایش‌های ایرانی است، متناسب است.



معترف با بیان اینکه تماشاخانه سنگلج به لحاظ تماشاگر و اجرای آثار نمایشی دوره‌ای پر فروغ را پشت سر گذاشته است، افزود: مدت زمانی است تماشاخانه سنگلج همچون گذشته نیست و مخاطب کمتر در این سالن تئاتری حضور پیدا می‌کند. امیدوارم با اجرای نمایش ما، مخاطب باز هم با تماشاخانه سنگلج آشتی کند و برای تماشای نمایش به سالن بیاید.



این هنرمند تئاتر درباره عوامل و بازیگران نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» گفت: این نمایشنامه توسط اردشیر صالح‌پور و بر اساس نسخه‌هایی قدیمی که به صورت شعر بودند، نوشته شده است. بازیگران نمایش هم هنرمندانی هستند که قالبا در زمینه نمایش‌های آیینی و سنتی فعالیت می‌کنند، نظیر ابوالفضل حاج‌ علی‌خانی، شهرام مسعودی، منیژه داوری و شیرین امامی. ساخت و اجرای موسیقی هم بر عهده علی جباری است.



وی درباره شیوه اجرایی این اثر نمایشی یادآور شد: شیوه اجرای نمایش تقریبا با نگاهی به شیوه اجرایی نمایش‌های آیینی و سنتی نظیر تخته‌حوضی شکل گرفته است.



نمایش «داستان پر ماجرای به شوی رفتن بانو گشست دختر رستم دستان» با مدت زمان 80 دقیقه، از 3 دی‌ماه ساعت 19 اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.