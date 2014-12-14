شهرداری همدان احداث فرهنگسراهای شهر را سرعت دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامي خجسته صبح یکشنبه در بازديد فرهنگسراهای همدان با بیان اینکه ماهيت انقلاب ما فرهنگي بوده و توجه به موضوعات این حوزه از مهم ترين اولويت هاي نظام مقدس جمهوری اسلامي ایران است، گفت: موضوع فرهنگ از جمله فرمايشات موکد مقام معظم رهبري است و باید در این راستا گام های مؤثری برداشت.

غلامي خجسته با انتقاد از پيشرفت پروژه هاي فرهنگي شهرداري همدان، اظهار كرد: همانگونه كه طرح هاي عمراني مهم است طرح هاي فرهنگي و ورزشي نيز حائز اهميت بوده و بايد مورد توجه قرار گيرند.

فرهنگسراي كلپا باید هر چه سريعتر تكميل شده و به بهره برداري برسد

وي در بازديد از روند تعمير و بهسازي فرهنگسراي كلپا از پيشرفت ۶۵ درصدي اين پروژه خبر داد و اضافه كرد: فرهنگسراي كلپا باید هر چه سريعتر تكميل شده و به بهره برداري برسد.

اين عضو شوراي اسلامي شهر همدان درخصوص فرهنگسراي نورمحال نيز يادآور شد: اين فرهنگسرا دارای دو طبقه بوده كه هر طبقه آن ۳۵۰ مترمربع است كه از شوراي سوم به تصويب رسيده و هم اكنون در دست تعمير و بهسازي است.

رضا غلامي خجسته با بيان اينكه فرهنگسراي نورمحال در حال حاضر ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد، افزود: سال گذشته براي اين فرهنگسرا سه ميليارد ريال و امسال نيز سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته است.

خجسته با انتقاد از روند پيشرفت پروژه فرهنگسراي نورمحال اظهار كرد: شهرداری باید توجه ویژه ای به تکمیل این پروژه داشته باشد.

خجسته با بيان اينكه فرهنگسراي محمديه نیز در چهار طبقه در حال احداث است، اظهار كرد: طبقات این ساختمان برای کتابخانه، خانه عالم و فرهنگسرا و یک طبقه هم داراي سه واحد تجاري بوده و به فروش محصولات فرهنگي اختصاص يافته است.

وي اضافه كرد: براي احداث و تجهيز فرهنگسراي محمديه اعتباري ۱۰ ميليارد و ۴۶۰ ميليون ريال اختصاص يافته است.

فرهنگسراي ولايت بزرگترين فرهنگسراي در حال ساخت همدان است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر همدان در بازدید از فرهنگسراي ولايت واقع در منطقه خضر اظهار کرد: این پروژه بزرگترين فرهنگسراي در حال ساخت است كه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و در چهار فاز احداث مي شود.

رضا غلامي خجسته در ادامه بازديد از فرهنگسراي ولايت از روند آن گلايه كرد و خواستار توجه ويژه مديريت شهري به اين پروژه شد.

خجسته با بيان اينكه فرهنگسراي ولايت در چهار فاز احداث مي شود، افزود: فاز نخست طرح در چهار طبقه و در زيربنايي حدود دو هزار و ۱۶۰ مترمربع به صورت فرهنگسرا با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال در حال احداث است و فاز دوم زورخانه، فاز سوم زمين چمن مصنوعي و فاز چهارم هم سالن ورزشي خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای فرهنگسراي ولايت افزود: این فرهنگسرا باید تا پایان خرداد ماه سال ۹۴ به بهره برداری برسد.

وي ايجاد هشت زمين فوتبال، پيست دوچرخه و موتور سواري، والیبال، بسکتبال، سايت پرواز را از طرح هاي مورد نظر برای اجرا در زمين ورزشي بيان كرد و افزود : براي احداث اين طرح ها ۱۰ هكتار زمین كافي نبوده و باید حداقل ۱۰ هكتار ديگر به مجموعه ورزشي اضافه شود.

خجسته با اشاره به تسطيح زمين فوتبال محلات اين پروژه ورزشي اضافه كرد: باید در مرحله نخست امكانات اوليه از جمله حریم سازی، ساخت سرویس بهداشتی، بيس ريزي و ديواركشي آن انجام شود.