سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت تنیس قم میزبانی مسابقات تنیس پسران کشور در رده سنی جوانان را بر عهده گرفت و این مسابقات زمستان امسال در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد هیئت تنیس قم و موافقت فدراسیون، این رقابت‌ها قرار است از ۷ تا ۱۵ اسفندماه در مجموعه تنیس ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شود و تیم تنیس قم نیز در این مسابقات شرکت می‌کند.

دبیر هیئت تنیس قم گفت: این رقابت‌ها در قسمت انفرادی زیر ۱۶ سال به صورت ۲ ست از ۳ ست و در بخش انفرادی و تیمی زیر ۱۸ سال به صورت ۲ ست از ۳ ست برگزار می‌شود.

خاتمی بیان داشت: میزبانی مسابقات قهرمانی کشور فرصت خوبی برای رشد و سازندگی تنیس قم و نشان دادن توانایی‌های ورزشکاران قمی در این رشته است گرچه در بخش زیر ساخت‌های فیزیکی کماکان با مشکل مواجه هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور تیم تنیس ویونا اسپورت قم در لیگ بر‌تر کشور عنوان کرد: پیش از این، تجربه حضور در لیگ بر‌تر کشور را نداشتیم اما امسال از فرصت استفاده کردیم و با توجه به اینکه تیمی از لیگ بر‌تر سقوط نمی‌کرد، پس از رایزنی با فدراسیون تنیس، موفق شدیم موافقت فدراسیون را برای حضور نماینده قم در لیگ بر‌تر بگیریم.

دبیر هیئت تنیس قم تصریح کرد: سال آینده علاوه بر ویونا اسپورت، تیم ناصر امین نیز در لیگ بر‌تر شرکت می‌کند و بدین ترتیب قم صاحب ۲ تیم در لیگ بر‌تر کشور می‌شود که این امر، فرصت خوبی برای بانوان تنیسور قم که در رده‌های پایه در حال آموزش هستند ایجاد می‌کند.

خاتمی خاطرنشان کرد: حضور چند بازیکن تنیس قم در تیم‌های ملی تنیس پایه و سپس انتقال آن‌ها به تیم‌های تنیس باشگاهی کشور نشان داد، تنیس قم در مسیری صعودی حرکت می‌کند.