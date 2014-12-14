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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

قاضی به مهر خبر داد:

بارش باران طی دو روز آینده در قم

بارش باران طی دو روز آینده در قم

قم - رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از بارش باران طی دو روز آینده در این استان خبر داد.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز آسمان قم کمی ابری همراه با وزش باد ملایم است، گفت: در بعد از ظهر دوشنبه هوا ابری و همراه با بارش باران و وزش باد ملایم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در روز سه شنبه هوای قم ابری همراه با بارش باران و به تدریج همراه با کاهش ابر و وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: طی سه روز آینده سرعت وزش باد بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز غربی خواهد بود.

وی گفت: امروز حداقل دمای هوا منهای ۶ و حداکثر دما نیز ۱۷ درجه، دوشنبه حداقل دما منهای ۶ و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه و سه شنبه حداقل دما منهای ۲ و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه پیش بینی می‌شود.

قاضی عنوان کرد: دمای هوا طی هفته جاری مانند هفته گذشته و به صورت تقریبا ثابت خواهد بود.

وی بیان کرد: وارونگی دما طی سه روز آینده در استان قم وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 2442769

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