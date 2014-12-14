بارش باران طی دو روز آینده در قم

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز آسمان قم کمی ابری همراه با وزش باد ملایم است، گفت: در بعد از ظهر دوشنبه هوا ابری و همراه با بارش باران و وزش باد ملایم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در روز سه شنبه هوای قم ابری همراه با بارش باران و به تدریج همراه با کاهش ابر و وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: طی سه روز آینده سرعت وزش باد بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز غربی خواهد بود.

وی گفت: امروز حداقل دمای هوا منهای ۶ و حداکثر دما نیز ۱۷ درجه، دوشنبه حداقل دما منهای ۶ و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه و سه شنبه حداقل دما منهای ۲ و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه پیش بینی می‌شود.

قاضی عنوان کرد: دمای هوا طی هفته جاری مانند هفته گذشته و به صورت تقریبا ثابت خواهد بود.

وی بیان کرد: وارونگی دما طی سه روز آینده در استان قم وجود نخواهد داشت.