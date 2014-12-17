ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم‌های ملی کشتی ایران با بیان مطلب فوق افزود: تمام حریفان اصلی ایران همچون روسیه، آمریکا و آذربایجان مدت‌هاست خود را برای نمایش هرچه بهتر در المپیک برزیل مهیا می‌کنند ولی همچنان درحال رسیدگی به مسایل و اتفاقات حاشیه‌ای هستیم که از سوی برخی متولیان ورزش برای فدراسیون کشتی بوجود می‌آید.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم داستان رقابتهای جهانی و بازی‌های آسیایی امسال گذشت و از هم اکنون می‌بایست خود را برای رقابتهای جهانی آتی و بازی‌های المپیک 2016 برزیل آماده کنیم، چراکه زمان باقیمانده تا این رویدادهای بزرگ در یک چشم بر هم زدن از دست خواهد رفت.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان خاطرنشان کرد: متاسفانه در روزهایی که تمام فکر و ذهن اهالی کشتی و متولیان این رشته باید به آماده‌سازی و تجهیز نیروهای جوان و همچنین حفظ قهرمانان عنوان‌دار و باتجربه معطوف شود، تمام توان فدراسیون و اهالی کشتی صرف آرام کردن فضای اختلافات متولیان ورزش با این جامعه گوش شکسته می‌شود و اصلا انگار نه انگار کشتی ایران باید کمتر از دو سال دیگر در بزرگترین آوردگاه ورزشی دنیا حضور یابد.

جوادی در پایان گفت: از برخی چهره‌های ورزشی به خصوص اهالی قدیمی کشتی توقع همدلی و حمایت دارم، ولی برخی از این دوستان و یاران قدیمی فعلا از هیچ اقدامی برای زمین زدن فدراسیون و مختل کردن برنامه‌های بلند مدت کشتی دریغ نمی‌کنند.