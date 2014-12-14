به گزارش خبرنگار مهر، شبکه گاز تهران به عنوان بزرگترین شبکه گازرسانی منطقه خاورمیانه و جهان برای مقابله با حوادث طبیعی به ویژه زلزله و رانش مین آماده سازی می شود.

یعقوب‌علی حسین‌نیا تشریح برنامه‌های در دست اجرا به منظور مقاوم سازی شبکه گاز پایتخت در برابر زلزله و رانش شدید زمین، گفت: در حال حاضر ٤٧ پروژه پژوهشی در حوزه مقاوم سازی شبکه گاز این استان تعریف شده و در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اعلام اینکه مقاوم سازی شبکه‌های زیرزمینی گاز و شیرهای گاز پیاده رو برخی از اهداف این پروژه‌ها است، تصریح کرد: در این راستا ابتدا تصمیم به جمع آوری شیرهای پیاده‌رو گرفته شد و تاکنون ١١٠ هزار شیر از ١٢٢ هزار شیر پیاده رو استان تهران جمع آوری شده و در آینده نزدیک مابقی این شیرها نیز جمع آوری می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکهزار و ٦٠٠ شیر فلنجی که امکان داشت در زمان حرکت زمین گسیخته شود نیز بررسی و مشکل آنها برطرف شده است از ایمن سازی ١١ هزار کیلومتر شبکه زیر زمینی گاز در داخل شهر تهران خبر داد.

وی با یادآوری اینکه با جایگزینی شبکه پلی اتیلن با شبکه‌های فولادی از ١٠ سال پیش، دوام و انعطاف پذیری شبکه گاز استان تهران افزایش یافته که از جمله مزیتهای شبکه پلی اتیلن است، تبیین کرد: علاوه بر این تاکنون ٦٠ ایستگاه از ٤٠٠ ایستگاه استان تهران مقاوم‌سازی شده است.

حسین نیا با تاکید بر اینکه این ایستگاهها بر اساس آیین نامه ٢٨٠٠، مقاوم سازی شده و مقاوم سازی مابقی ایستگاهها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به وجود ٧٦٠ هزار علمک در داخل استان تهران، تبیین کرد: مقاوم سازی این علمک ها در حال انجام است و به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

این مقام مسئول به همکاری شرکت گاز استان تهران با پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مهندسی زلزله اشاره کرد و افزود: با تعریف پروژه‌ای با همکاری این پژوهشگاه، شیوه مقاوم کردن علمکهای گاز که به دیوار تکیه کرده‌اند بررسی و نتایج آن در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه در طول ٥ سال اخیر که شرکت گاز استان تهران از طرف شرکت ملی گاز ایران به عنوان قطب مقاوم سازی تعیین شده است از تخصیص ١٥٠ میلیارد تومان اعتبار در زمینه مقاوم سازی شبکه گاز خبر داد و خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای در شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر اختصاص١٥٠ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه تصویب شده است.