17 ميليارد ريال غرامت به كشاورزان استان مركزي پرداخت شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد رضا ناصحي افزود: اين مبلغ به منظور جبران خسارت 21216 هكتار از اراضي و محصولات زراعي و باغي ، 5600 راس دام ، 608 هزار قطعه طيور و 19 كندوي زنبور عسل خسارت ديده پرداخت شده است.

وي اظهار داشت: تاكنون بيش از 25 هزار نفر از كشاورزان و دامداران استان مركزي 207 هز ار هكتار از اراضي زراعي و باغي خود را بيمه كرده اند و 66963 راس دام و بيش از 10 ميليون قطعه طيور از سوي يك هزار و 678 بيمه گذار بيمه شده اند.

ناصحي تصريح كرد: 365437 هكتار از اراضي كشاورزي استان زير كشت محصولات زراعي قرار دارد.

وي افزود: دو ميليون و 489 هزار راس انواع دام و 28 ميليون و 310 هزار قطعه انواع طيور در سطح استان مركزي نگهداري و پرورش داده مي شود.