برگزاری نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه شمال در نوشهر

​به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه ساحل شمال کشور ظهر یکشنبه در مجتمع بهارستان به میزبانی استان مازندران و فرمانداری نوشهر با حضور معاونان برنامه ریزی استانداری سه استان شمالی برگزار شد.

علی احسانی معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در ترسیم برنامه چشم انداز توسعه استان مازندران گفت: مازندران استانی پیشرفته و پایدار، نماد اقتصاد – جامعه شبکه ای و دروازه ملی شمال ایران با ساختار مستحکم محیط زیست زاینده و پویا، اقتصاد چند بعدی دانش بنیان به محوریت منابع طبیعی و کشاورزی پایدار حامی امنیت غذایی کشور است.

وی بیان داشت: بر اساس این برنامه، مازندران نگین سبز ایران، سرزمینی سرشار از آسایش، امنیت، ایمنی و رفاه و منزلت اجتماعی بر بنیان هویت های اساطیری – علوی در شمال ایران است.

وی گفت: در دریا صنایع مختلفی ماند صنعت گردشگری، دریانوردی، کشتیرانی و غیره وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته احسانی، همچنین در گردشگری، نگاهمان گردشگری طبیعی و سلامت بوده و در حوزه منابع انسانی، نگاه فناوری اطلاعات مدنظر است که تفاوت فاحشی با نگاه گذشته دولت ایجاد شد.

وی اظهار داشت: بحث مباحث سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در برخی از فعالیتها و صنعت در استانهای شمالی در حال اتفاق است.

احسانی با بیان اینکه، مسائل زیست محیطی دیگر چالش نیست و صنایع سازگار با محیط زیست در استانهای شمالی، مدنظر است و باید در سطح ملی به این مناطق توجه شود

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران یادآور شد: همچنین در زمینه مدیریت یکپارچه، مدیریت واحد را مطرح کردیم، و اعتقادمان این است که باید مدیریت یکپارچه اعمال شود.