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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

برگزاری نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه شمال در نوشهر

برگزاری نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه شمال در نوشهر

نوشهر - نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه ساحل شمال کشور در نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی چشم انداز توسعه منطقه ساحل شمال کشور ظهر یکشنبه در مجتمع بهارستان به میزبانی استان مازندران و فرمانداری نوشهر با حضور معاونان برنامه ریزی استانداری سه استان شمالی برگزار شد.

علی احسانی معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در ترسیم برنامه چشم انداز توسعه استان مازندران گفت: مازندران استانی پیشرفته و پایدار، نماد اقتصاد – جامعه شبکه ای و دروازه ملی شمال ایران با ساختار مستحکم محیط زیست زاینده و پویا، اقتصاد چند بعدی دانش بنیان به محوریت منابع طبیعی و کشاورزی پایدار حامی امنیت غذایی کشور است.

وی بیان داشت: بر اساس این برنامه، مازندران نگین سبز ایران، سرزمینی سرشار از آسایش، امنیت، ایمنی و رفاه و منزلت اجتماعی بر بنیان هویت های اساطیری – علوی در شمال ایران است.

وی گفت: در دریا صنایع مختلفی ماند صنعت گردشگری، دریانوردی، کشتیرانی و غیره وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته احسانی، همچنین در گردشگری، نگاهمان گردشگری طبیعی و سلامت بوده و در حوزه منابع انسانی، نگاه فناوری اطلاعات مدنظر است که تفاوت فاحشی با نگاه گذشته دولت ایجاد شد.

وی اظهار داشت: بحث مباحث سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در برخی از فعالیتها و صنعت در استانهای شمالی در حال اتفاق است.

احسانی با بیان اینکه، مسائل زیست محیطی دیگر چالش نیست و صنایع سازگار با محیط زیست در استانهای شمالی، مدنظر است و باید در سطح ملی به این مناطق توجه شود

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران یادآور شد: همچنین در زمینه مدیریت یکپارچه، مدیریت واحد را مطرح کردیم، و اعتقادمان این است که باید مدیریت یکپارچه اعمال شود.

کد مطلب 2442843

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