تکمیل نورپردازی سه پل سواره رو در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی افزود: پل مسیل باختر در بزرگراه صیاد شیرازی، زیر پل چوبی و زیر پل روشندلان از جمله پل های سطح این منطقه است که نورپردازی در آنها انجام می شود.

وی عنوان کرد: این پروژه به منظور افزایش پویایی و چشم انداز‌های بصری، افزایش دید رانندگان در هنگام شب و ارتقای سلامت و رفاه حال شهروندان در دست اجرا است.

به گفته معاون شهردار منطقه 7، نورپردازی این پل ها با استفاده از پروژکتورهای LED و به صورت نور در روز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نورپردازی پل سید خندان به صورت متمرکز و با استفاده از پروژکتورهای مخصوص دیواری و نوارهای نوری، تصریح کرد: این نورپردازی به مساحت 800 مترمربع نیز انجام می شود.

احمدی یادآور شد: به منظور بالا بردن سطح سلامتی جسمی و روحی شهروندان ، پاتوق‌ محله در خیابان مسیل باختر احداث می شود.

وی با اشاره به نصب ست های ورزشی در این پاتوق محله، گفت: پاتوق محله با در برگرفتن فضایی حدود یکهزار و صد متر مربع اولین پاتوق محله منطقه هفت محسوب می شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 7 با اشاره به کاربری پاتوق های محله خاطرنشان کرد: فضای سبز و بوستانهای کوچک محلی به گونه ای تجهیز و ساماندهی می شوند که فضای مطلوبی را برای گردهمایی غیررسمی اهالی و مشورت پیرامون مشکلات محله فراهم می کند و حتی باعث گفتگو و دید و بازدید بیشتر اهالی و تعامل آنان با یکدیگر نیز می شود.