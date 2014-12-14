آمادگی استانها برای ارائه امکانات به پژوهشگاهها و دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، گفت: استانداریها در 31 استان کشور آمادگی دارند که امکانات خود را در اختیار پژوهشگاهها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی قرار دهند.
وی اظهار داشت: پژوهش از موضوعات مهمی به شمار میرود اما نتوانسته در مقابل نیازها و مطالبات مردم اثر گذار باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه حرکت پژوهش در کشور کند است، خاطر نشان کرد: محور عمده تلاش وزارت کشور مبتنی بر تقویت پژوهش و آموزش در کشور است.
رحمانی فضلی افزود: امنیت در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی به یکدیگر ربط دارد و البته برخی از مشکلات به نظام برنامهریزی ما برمیگردد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ما در کشور از عدم اولویتبندی صحیح ناشی میشود، افزود: در سیاستهای داخلی کشور درگیر مسائلی هستیم که عدم حل آن، ما را در سیاستهای داخلی دچار ناکارآمدی کرده است.
وزیر کشور اذعان داشت: در مباحث توسعهای سئوال ما این است که چرا با گذشت 36 سال، رفتار اقتصادی و توسعهای ما وابستگی شدید به نفت دارد و چرا به توسعه پایدار و درونزا توجه نکردهایم و همچنین چرا توانمندی و ظرفیتهای ما در کشور مشخص نشده است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: پژوهش اگر بخواهد در این حوزهها دقیق و موثر واقع گردد، باید در نظام تصمیمگیری نقشآفرینی بالایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تمام فعالیتهای وزارت کشور بر مبنای علمی، آموزشی و توسعهای است، گفت: بر آنیم تا در این راستا از ظرفیتها و پتانسیلهای علمی کشور بهره ببریم.
وزیر کشور افزود: استانها به عنوان نهادهای هماهنگکننده در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاهها قرار میگیرند تا به نتایجی در زمینه پژوهش برسیم
نظر شما