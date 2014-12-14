  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

ناصحی:

۱۰ طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی قزوین به بهره برداری رسید

۱۰ طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی قزوین به بهره برداری رسید

قزوین- مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي قزوين گفت: در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و آماده سازي زيرساختها در شهركها و نواحي صنعتي در ۹ ماهه امسال بيش از ۱۰ پروژه عمراني به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحي ظهر یکشنبه در بازديد از پروژه هاي زيربنايي توسعه شهرک صنعتي كاسپين گفت: از ۲۰ پروژه آغاز شده سال جاري، بيش از ۱۰ پروژه  عمراني - زيربنايي شامل خط انتقال آب، خريد لوله هاي گاز ، زير سازي و آسفالت و ... با سرمايه گذاري ۲۰ ميليارد ريال به اتمام رسيده و ساير پروژه ها در حال تكميل است.

وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون  بيش از ۲۰ پروژه با سرمايه گذاري ۸۰ ميليارد ريال شامل اجراي شبكه گاز رساني ، زيرسازي و آسفالت و ... در شهركها و نواحي صنعتي در حال اجرا است بطوريكه كه بعضي از پروژه ها با پيشرفت فيزيكي ۵۰درصد در حال اجرا هستند.

ناصحي تصريح كرد اجرای زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان از رسالت این شرکت است و براساس نیاز و برنامه هاي عملياتي مصوب شهركها و نواحي صنعتي ، پروژه های عمرانی برنامه ريزي و انجام می شود.

کد مطلب 2442863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها