۱۰ طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحي ظهر یکشنبه در بازديد از پروژه هاي زيربنايي توسعه شهرک صنعتي كاسپين گفت: از ۲۰ پروژه آغاز شده سال جاري، بيش از ۱۰ پروژه عمراني - زيربنايي شامل خط انتقال آب، خريد لوله هاي گاز ، زير سازي و آسفالت و ... با سرمايه گذاري ۲۰ ميليارد ريال به اتمام رسيده و ساير پروژه ها در حال تكميل است.

وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۲۰ پروژه با سرمايه گذاري ۸۰ ميليارد ريال شامل اجراي شبكه گاز رساني ، زيرسازي و آسفالت و ... در شهركها و نواحي صنعتي در حال اجرا است بطوريكه كه بعضي از پروژه ها با پيشرفت فيزيكي ۵۰درصد در حال اجرا هستند.

ناصحي تصريح كرد اجرای زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان از رسالت این شرکت است و براساس نیاز و برنامه هاي عملياتي مصوب شهركها و نواحي صنعتي ، پروژه های عمرانی برنامه ريزي و انجام می شود.