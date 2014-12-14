خوزستان بالاترین رقم پشت کنکوری ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهزاد علوی پبس از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاوردهای فنی و حرفه ای خوزستان که در محل دانشکده فنی و حرفه ای پسرانه شهید چمران اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی توانایی دانشجویان و اساتید پنج آموزشکده فنی و حرفه ای و در 33 رشته برای اولین بار در خوزستان برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه به خودباوری دانشجویان بسیار کمک کرده و همچنین در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای نیز بسیار موثر است.

رئیس شورای نظارت استانی آموزشکده های فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: میانگین هدایت دانش آموزان خوزستانی به رشته های فنی و حرفه ای 38 درصد بوده در حالی که میانگین کشوری 46 درصد است؛ بنابراین با مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان هماهنگی های لازم به عمل آمده تا دانش آموزان در سه روز از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

علوی بیان کرد: متاسفانه خوزستان بالاترین آمار پشت کنکوری ها را در 10 سال اخیر داشته است. با هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش دیگر آمار پشت کنکوری ها کاهش یافته و شغل آنها نیز تضمین می شود.

وی یادآور شد: افزایش علاقمندی دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای و توسعه اشتغال پایدار، افزایش جذب نیروی بومی در صنایع استان و افزایش بهره مندی صنایع از ظرفیت دانشکده های فنی و حرفه ای از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه هستند.

رئیس شورای نظارت استانی آموزشکده های فنی و حرفه ای خوزستان عنوان کرد: موثرترین و کوتاه ترین راه اشتغال پایدار استان، توسعه رشته های فنی و حرفه ای و افزایش تعداد آموزشکده های فنی و حرفه ای است.

علوی در پایان گفت: از استاندار و معاونان، مسئولان استان، صدا و سیما و شهردار اهواز که در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشتند خیلی قدردانی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 180 نفر از مدرسین آموزشکده ها در برگزاری این نمایشگاه همکاری دارند. دانشجویان آثار خود را در 23 رشته فنی از جمله ساختمان در دو گرایش، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، ساخت و تولید، کامپیوتر، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی به نمایش می گذارند.