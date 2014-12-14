به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شوق حضور» نوشته‌ زنده‌یاد منصوره فیلی با كارگردانی شیوا كاتوزیان و با حضور 40 بازیگر دانشجو از امروز یکشنبه 23 آذرماه در فرهنگسرای فردوس میزبان تماشاگران تئاتر است.

نمایش «شوق حضور» روایتگر 10 تابلو از حماسه‌های ظهر عاشورا است كه با حضور 40 بازیگر روی صحنه اجرا می‌شود. این نمایش با ساختاری مبتنی بر حركت و موسیقی، توسط شیوا كاتوزیان طراحی و كارگردانی شده است.

نمایش مذهبی شوق حضور بیش از 12 سال است كه به صورت مداوم در ایام سوگواری محرم و صفر اجرا می‌شود. در حال حاضر تمامی بازیگران این نمایش بانوان دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاهی هستند كه توسط گروه هنری «حنانه» آموزش تئاتر دیده‌اند.

مدت اجرای نمایش «شوق حضور» 70 دقیقه است و اجرای آن از امروز یکشنبه 23 آذرماه ساعت 17 در فرهنگسرای فردوس آغاز و تا دوم دی ماه ادامه خواهد داشت.

علاقمندان برای تهیه و رزرو بلیت این نمایش می توانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.

یک نمایش با دو شیوه متفاوت اجرا در سوگواره خمسه

نمایش «نقل سرخ» نوشته آرش عباسی، توسط دو کارگردان جوان و دو شیوه اجرایی متفاوت در سوگواره خمسه، روی صحنه رفت.

سیدامیرحسینی سرپرست گروه تئاتر پارس، این نمایش را به صورت پرفورمنس و فرمیک اجرا می‌کند. هر کدام از اعضای فرم در صحنه‌های مختلف با ایده‌گیری از اشیا، آکسسوار صحنه می‌شوند و فقط یک بازیگر، واقعه عاشورا را از زبان مشک، نقل می‌کند.

این نمایش که از 21 تا 27 آذرماه ساعت 18:30 در فرهنگسرای ابن‌سینا به صحنه می‌رود از بازیگرانی چون سید امیر حسینی، کیوان عقیلی، محمد میرزازاده و سجاد جعفری بهره برده است.

اکبر قهرمانی نیز نمایشنامه «نقل سرخ» را با استفاده از نمادهای تعزیه، نقالی و نمایش‌های ایرانی، کارگردانی کرده است.

در «نقل سرخ» قهرمانی، از میثم حقی به عنوان تنها بازیگر نمایش استفاده شده است.

نمایش «نقل سرخ» به کارگردانی اکبر قهرمانی از 21 تا 25 آذرماه ساعت 18:30 در خانه فرهنگ فدک به نشانی میدان رسالت، خیابان شهید مدنی، بعد از تقاطع جانبازان، کوچه پارک فدک روی صحنه است.