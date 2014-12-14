پایان کار ایران با 10 مدال طلا ، نقره و برنز

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هنگ کنگ ، هشتمین دوره رقابتهای نوجوانان و پانزدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا پنجشنبه گذشته با حضور 322 جودوکار از 22 کشور به میزبانی هنگ کنگ در سالن "شیک کیپ پارک" آغاز شد که در نهایت تیم های اعزامی کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا ، یک نقره و هشت برنز شدند.

امروز یکشنبه پانزدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا به پایان رسید که تیم ملی کشورمان در این بخش موفق به کسب یک نقره و4 برنز در بخش مردان و یک برنز در بخش بانوان شد. ایمان نیک اقبال در وزن 81- کیلوگرم یک مدال نقره کسب کرد. محمد رشنو نژاد ، محمد محمدی بریمانلو ، احمد قاسمی ، خسرو رحیمی چهار برنز در بخش پسران و زهرا نادری در بخش بانوان یک مدال برنز کسب کردند.

تیم ملی جوانان ایران در بخش پسران با آسیب دیدگی حسین عربی نماینده وزن 90- کیلوگرم در آستانه اعزام ، با هفت جودوکار در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کرد و موفق به کسب شش مدال شد.

در پایان رقابتهای جوانان و در بخش پسران ژاپن قهرمان شد ، کره جنوبی در جای دوم ایستاد و مغولستان هم سوم شد. ازبکستان و تاجیکستان عناوین چهارم و پنجم را کسب کردند و تیم ملی کشورمان هم با یک نقره و چهار برنز در مکان ششم ایستاد.

در بخش نوجوانان هم سهیل جمال آبادی موفق به کسب مدال طلا شد ، زهرا باقری ، حمیدرضا ملک زاده و علیرضا خجسته هم مدال برنز کسب کردند.