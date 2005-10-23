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۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۱۸

مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با "مهر" :

2500 معلم حق التدريس بدون آزمون استخدام مي شوند

2500 معلم حق التدريس بدون آزمون استخدام مي شوند

مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در مورد جذب 2500 معلم حق التدريس كه قرار است با برگزاري يك آزمون ، رسمي شوند ، گفت: براي استخدام اين معلمان آزمون برگزار نمي شود .

محمد كليايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خاطرنشان ساخت : اين تعداد معلم باقي مانده به استانها فرستاده شدند و براي انتخاب آنها در استانها آزموني برگزار نمي شود، زيرا با سهميه اي كه براي هر استان در نظر گرفته شده ، استخدام خواهند شد .

گفتني است ، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيش از اين در خصوص وضعيت معلمان حق التدريس سه سال سابقه بدون كارنامه آزمون ادواري ، گفته بود در حال حاضر حدود 10 هزار معلم با چنين شرايطي داريم كه مي بايست 2500 نفر آنها جذب شوند و مسئولان آموزش و پروش قول داده اند با انجام يك آزمون تخصصي در استانها، نسبت به جذب اين تعداد معلم حق التدريس اقدام كنند .

اما ، مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تاكيد نمود كه اين آزمون برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 244289

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