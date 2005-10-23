2500 معلم حق التدريس بدون آزمون استخدام مي شوند

محمد كليايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خاطرنشان ساخت : اين تعداد معلم باقي مانده به استانها فرستاده شدند و براي انتخاب آنها در استانها آزموني برگزار نمي شود، زيرا با سهميه اي كه براي هر استان در نظر گرفته شده ، استخدام خواهند شد .

گفتني است ، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيش از اين در خصوص وضعيت معلمان حق التدريس سه سال سابقه بدون كارنامه آزمون ادواري ، گفته بود در حال حاضر حدود 10 هزار معلم با چنين شرايطي داريم كه مي بايست 2500 نفر آنها جذب شوند و مسئولان آموزش و پروش قول داده اند با انجام يك آزمون تخصصي در استانها، نسبت به جذب اين تعداد معلم حق التدريس اقدام كنند .

اما ، مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تاكيد نمود كه اين آزمون برگزار نخواهد شد.