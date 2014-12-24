امیر شهاب رضویان مدیر پردیس سینمایی کورش که مدتی است در غرب تهران مشغول به فعالیت است و مخاطبان زیادی هم دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که برنامه های متنوعی برای مجموعه کورش در نظر گرفته شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه پردیس سینمایی کورش با ظرفیت های بسیاری همراه است، برنامه های متفاوتی را برای این مجموعه در نظر گرفته ایم که از جمله این برنامه ها می توان به سینماتک، سینما خاطره، نمایش تئاتر حرفه ای، تئاتر کودک و برگزاری کنسرت موسیقی و دوبله همزمان فیلم ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این میان بیش از 10 روز است که سینماتک فعالیت خود را در این مجموعه آغاز کرده است. در این بخش فیلم های روز سینمای جهان با کیفیت تصویری خوب و صدای دالبی اکران می شود. در واقع در این بخش قرار است فیلم هایی که از نظر تجاری و هنری موفق هستند، نمایش داده شود.

رضویان در پایان گفت: در بخش سینما خاطره نیز قرار است با نمایش فیلم های سینمای ایران، تاریخ سینمای ایران به پرده سینما برود، البته این بخش به زودی فعال می شود.