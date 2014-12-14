دانشگاه فرهنگیان نهاد و مركز اصلی تربیت معلم در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهر محمدی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: معلم نقش بسزایی در تعلیم و تربیت جامعه و تفکرات نوجوانان دارد و از این رو باید با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کنیم.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان معلمان جوان را برای آموزشی متناسب با ظرفیت های کشور، ارزش های اسلامی و دانایی کشور تربیت می کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور بیان کرد: در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه نوپایی است و به کمک و توجه ویژه نیاز دارد وانتظار می رود مسئولان در این حوزه گام های ارزنده ای را بردارند.

مهر محمدی یادآور شد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امروز به جایگاه مطلوبی رسیده ایم و در شهرستان ها نیز دانشگاه فرهنگیان توانسته دانشجویان توانمند و خوبی را پذیرش کند.

وی با اشاره به این مطلب که پردیس دختران سنندج دانشگاه فرهنگیان شرایط خوبی از لحاظ امکانات و زیر ساخت ها ندارد، ادامه داد: با توجه به جایگاه تعلیم و تربیت از مسئولان استانی خواستاریم در راستای بهبود زیر ساخت ها و امکانات همکاری لازم را با ما داشته باشند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: در سطح کشور 100 واحد دانشگاه فرهنگیان فعال است که پردیس برادران این دانشگاه در استان کردستان جزو بهترین دانشگاه ها از لحاظ امکانات، فضا و زیرساخت ها در سطح کشور است.

مهر محمدی اظهار داشت: در مجموع در پردیس دختران و پسران دانشگاه فرهنگیان استان با پذیرش بهمن ماه امسال خوشبختانه بیش از دو هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: کردستان امکانات خوبی در دانشگاه فرهنگیان د ارد و از شش استان غربی کشور هم پذیرش دانشجو داریم که این فرصت خوبی برای استان است و ما از جذب دانشجو در پردیس های استان استقبال می کنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور بیان کرد: عدم شناخت مردمی باعث شده که بسیاری از دانشجویان ممتاز کشور به سوی دانشگاه ‌های شناخته شده گرایش پیدا کنند و همین امر می تواند در آینده به حوزه تعلیم و تربیت آسیب جدی را وارد کند.

مهر محمدی در پايان سخنان خود در اين ديدار یادآور شد: انتظار می رود علما و روحانیون و ائمه جمعه جماعت نقشی ویژه را در معرفی این دانشگاه به اقشار مختلف مردم ایفا کنند.