به گزارش خبرنگار مهر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه کویت و عربستان سعودی با افزایش عرضه و ارائه تخفیف‌های ویژه و درست حسابی به مشتریان، شیب سقوط آزاد طلای سیاه را تندتر از روزهای گذشته کرده اند.

بر این اساس پس از کاهش قیمت رسمی فروش نفت توسط آرامکوی عربستان سعودی و شرکت سومو "شرکت بازاریابی فروش نفت عراق"، شرکت ملی نفت کویت هم قیمت هر بشکه نفت خود را نزدیک به چهار دلار کاهش داد.

کویت قیمت فروش رسمی محموله های نفت خام ماه ژانویه ٢٠١٥ را با بالاترین تخفیف از ٦ سال گذشته تا کنون تعیین کرده به طوری که قیمت فعلی میانگین شاخص قیمت نفت دوبی- عمان خواهد بود.

همزمان با راه اندازی دور جدید جنگ کاهش قیمت نفت توسط کشورهای عضو اوپک و ناکامی دیپلماسی انرژی وزارت نفت ایران و سایر کشورهای حامی قیمت‌های بالای نفت در اوپک، عربستان سعودی هم عرضه طلای سیاه خود به بازار جهانی را افزایش داده است.

رویترز با انتشار گزارشی اعلام کرده است: یک منبع آگاه صنعت نفت گفت:‌ عرضه نفت عربستان در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل‌تر افزایش یافته که نشان دهنده این است که در سیاست نفتی این کشور به رغم اشباع بازار و سقوط آزاد قیمت نفت هیچ تغییری رخ نداده است.

از این رو عربستان سعودی در ماه نوامبر روزانه 9 میلیون و 420 هزار بشکه نفت عرضه کرده که نسبت به ماه اکتبر روزانه 40 هزار بشکه افزایش نشان می دهد.

با ادامه توطئه نفتی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار جهانی نفت، بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه به کمتر از 62 دلار سقوط کرد و نفت سبک آمریکا کمتر از 58 دلار در هر بشکه معامله شده است، این در حالی است که اواسط تابستان سال‌جاری قیمت هر بشکه نفت بشکه ای حدود 115 دلار بود .

سید محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک هفته گذشته در گفتگو با مهر با انتقاد از دیپلماسی وزارت نفت در نشست یکصد و شصت و ششم اوپک از احتمال سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای 50 دلار خبر داده و گفته بود: نفت ارزان هدیه عربستان به آمریکا است.