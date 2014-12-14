۲۰۰ میلیارد تومان به شورای توسعه فعالیتهای قرآنی کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای توسعه قرآنی ظهر یک شنبه با حضور محمد انجم شعاع معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت و جمعی از مسئولان استانی در استانداری قزوین برگزار شد.

محمد انجم شعاع در این جلسه گفت: در طول پنج سال گذشته بیش از ۲۱۷ مصوبه در شورای توسعه فعالیتهای قرآنی تصویب شده که باید در استانها و سپس در شهرستانها این شورا فعال شود تا بتوانیم فعالیتهای قرآنی را توسعه بخشیم.

این مسئول گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان به شورای قرآنی کشور اختصاص داده شده که در استانها نیز توزیع شود و بر اساس تفاهم نامه با استانها بخشی از اعتبارات را در مناطق مختلف کشور توزیع خواهیم کرد تا فعالیتها شتاب بیشتری گیرد.

معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: دو قسط از اعتبارات یادشده پرداخت شده که امیدواریم در استانها نیز بخوبی توزیع شود که در استان قزوین هم علاوه بر ۹۷ میلیون تومان بودجه پیش بینی شده ۲۰۰ میلیون تومان دیدگر اختصاص خواهیم داد تا فعالیت های قرآنی شتاب بیشتری گیرد.

انجم شعاع یادآورشد: در سال ۹۰ مبلغ ۴۲ میلیارد تومان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت تا به استانها داده شود و امسال نیز از مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده ۴۹ درصد در اختیار آموزش عمومی قرار خواهد گرفت که امیدواریم پس از ادغام موسسات قرآنی ساماندهی امور در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار موسسه قرآنی در زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی و دو هزار موسسه نیز در ساختار اداره ارشاد اسلامی فعالیت می کنند که گاهی شاهد دریافت اعتبارات دو گانه از مراکز هستیم که برای جلوگیری از مشکلات کنونی نیازمند ادغام موسسات و ساماندهی امور هستیم.

هشت میلیارد تومان برای فعالیت قرآنی دانشگاهها

انجم شعاع بیان کرد: همچنین هشت میلیارد تومان به مراکز قرآنی دانشگاهها و موسسات قرآنی مراکز آموزش عالی اختصاص داده شده و هشت میلیارد تومان هم به هیئتی زیر نظر ارشاد این اعتبار در امور قرآنی توزیع خواهد شد.

وی گفت: ساماندهی موسسات قرآنی و فرهنگی بزودی عملیاتی خواهد شد و از استانها انتظار داریم پس از راه اندازی شورای توسعه قرآنی استانها در مرحله بعدی در شهرستانها نیز این شورا را فعال کنند و با تشکیل جلسات مستمر ماهانه نسبت به تمرکز کارها اقدام کنند.

این مسئول اظهارداشت: سند جامع قرآنی استانها باید تدوین و آماده تنظیم شود تا برای ۲۰ سال آینده بدانیم چه وضعیتی خواهیم داشت و باید به کجا برسیم و تعداد داوران، استادان، حافظان، قاریان، مفسران، مترجمان و بانک اطلاعاتی فعالان این حوزه بدرستی مشخص شود.

معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآورشد: ترویج آموزش های خاص، ادغام موسسات قرآنی، مهدها، انجمن ها واتحادیه ها و برنامه ریزی منسجم برای توسعه فعالیتهای قرآنی در اولویت های برنامه های قرآنی قرار دارد.

حجت الاسلام باریک بین: ارتباط نهادهای قرآنی بیشتر شود

در ادامه حجت الاسلام محمدحسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین گفت: به دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی از فعالان قرآنی ارتباط نهادهای قرآنی نیز بسیار کم رنگ است لذا یکی از مهمترین برنامه های شورا باید تقویت ارتباط این نهادهای قرآنی باشد.

حجت الاسلام باریک بین تصریح کرد: بخشی از اعتبارات این حوزه باید به برنامه های چشم انداز فعالیت های قرآنی اختصاص داده شود و با مشخص شدن سهم هر یک از دستگاههای اوقاف، ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و آموزش و پرورش زمینه اجرای وظایف هر نهاد مشخص شود.

وی اضافه کرد: با اولویت بندی در برنامه ریزی ها می توان مسیر حرکت آینده را بخوبی ترسیم و بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای قرآنی فراهم کرد.