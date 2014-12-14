به گزارش خبرگزاری مهر، جواد علمداری در دومین نمایشگاه انفرادی اش در گالری شکوه، 19 اثر رنگ روغن بر روی بوم ، گواش و پاستل بر روی مقوا که به روش کنشی خلق شده اند را ارائه داده است.

علمداری درباره آثار تازه ای که در این نمایشگاه به تماشا گذاشته است، گفت: سیاه چاله ناحیه ای از فضا- زمان است که جرم در آن فشرده شده است. سیاه چاله ها علاوه بر مباحث علمی، از نظر هنر و زیبا شناسی، حس زیبایی درونی و ذهنی در من ایجاد کرد که به نقاشی از سیاه چاله پرداختم.

او اضافه کرد: بعضی چیزها در رابطه با سیاه چاله ها که برایم جای سوال دارد و حائز اهمیت است، بی تردید رخنه ای بر آثارم داشته اند که ماهیت و اسرار سیاه چاله ها نفوذی بر حس کنجکاوی ام دارد. آثارم را به یکی از شاخه های اصلی در جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی به روش نقاشی «کنشی» می توان نسبت داد. علاوه بر این، تصاویر کاملا برگرفته از ذهن و نوع برداشتم از معلوماتی که نسبت به سیاه چاله ها دارم نقاشی شده اند. از نظر من انسان هنرمند در این دنیای مدرنیته مایل است از نظر علم و هنر و نیز از جامعه ، جهان و دنیای اطرافش و سپس از تاثیر آن بر نحوه زندگی اش با خبر باشد و دراین راستا بکوشد تا از طریق هنرش بر جامعه و دنیای پیرامون خود تاثیر گذار و ثمر بخش واقع شود.

این هنرمند درباره روند شکل گیری این آثار بیان کرد: بعد از شش سال مطالعه بر روی کهکشان ها و سیاه چاله ها ابتدا سعی کردم نقطه های ریز رنگی را بصورت کنترل شده بر روی بوم ایجاد کنم و بین این نقطه ها فرم سیاه چاله ها را ببینم و آن را کامل کنم . پس از آن از روی ترکیب بندی ها تصمیم گرفتم که ستاره ها را در کجا قرار دهم. در این آثار رنگ بوسیله قلم مو بر روی بوم گذاشته نشده بلکه هنرمند رنگ ها را از طریق پرت کردن بصورت کنترل شده بر روی بوم قرار داده است. در واقع می توان گفت این روش، نوعی واکنش فیزیکی بدن در مقابل بوم است که با حالت های روانی و احساسی مختلف شکل می گیرد.

علمداری رنگ هایی را برای آثارش برگزیده که به لحاظ طیف رنگی در فضا وجود داشته اند. رنگ زرد سهم زیادی در این آثار دارد زیرا در فیزیک هنگامی که ستاره ای در حال مرگ است استفاده می شود و داخل و اطراف بیشتر این سیاه چاله ها به دلیل تششعاتی که جذب می کنند رنگ آبی دیده می شود زیرا طیف رنگ آبی در فیزیک بالاترین انرژی را دارد.

جواد علمداری متولد 1363 است. او تا کنون در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و ترکیه شرکت داشته است، نمایشگاه نقاشی های «فریاد کهکشان» دومین نمایشگاه انفرادی او در گالری شکوه محسوب می شود.

نمایشگاه نقاشی «فریاد کهکشان» تا 26 آذرماه در گالری شکوه واقع در فرمانیه،بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، شماره 19 دایر است و علاقه مندان می توانند همه روزه (به جز پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی) از ساعت 16 الی 20 از این آثار دیدن کنند.