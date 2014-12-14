سود کارخانه های نساجی کمتر از درصد بهره تسهیلات بانکی است

محمد اسماعیل سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنعت کارخانه های نساجی کشور و آذربایجان شرقی در حال نابودی هستند، اظهار داشت: ضرر کارخانه های پر قدمت نساجی و تعطیلی تدریجی آنها، به علت واردات بی رویه است که متاسفانه هنوز مسوولان امر توجه کافی به این موضوع مهم نکرده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر اکثر کارخانه های نساجی تحت تاثیر مشکلات مختلف به وجود آمده ادامه فعالیت خود را متوقف کرده اند و برخی از آنها نیز تنها از ۲۵ درصد ظرفیت خود برای تولید استفاده می کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر خاطرشان کرد: برخی از مقررات از عوامل تاثیرگذار در نابودی کارخانه های نساجی هستند که در این بین مسایل گمرکی یکی از این عوامل محسوب می شوند و مسئولان امر نیز هنوز راهکار و چاره ای برای این مشکلات ارائه و انجام نداده اند.

سعیدی با بیان اینکه متاسفانه بدلیل سیاست های انقباظی دولت، بانک ها تسهلات لازم را در اختیار تولید کننده ها قرار نمی دهند، اظهار داشت: درصد بهره تسهیلات بانکی نیز مشکل دیگری است بطوریکه سود تسهیلات ارایه شده به واحدهای تولیدی بالای ۲۲ درصد است در حالیکه سود این واحدها کمتر از ۲۰ درصد است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: متاسفانه این عوامل باعث به وجود آمدن مشکلات پیچیده در بخش تولید شده که نتیجه آن گرفتار شدن کارخانه های نساجی کشور و استان در شرایط بحرانی است.