به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «باور کنید من گره گوار سامسا هستم» به نویسندگی سمیرامیس بابایی و کارگردانی آرش واحدی از 23 آذرماه در سالن شکیبایی تماشاخانه‌ سه نقطه اجرا می‌شود.

این نمایش که برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی، دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن، جایزه بهترین طراحی لباس و نامزد بهترین موسیقی از شانزدهمین جشنواره دانشگاهی است با نقش آفرینی مهدی حسینی نیا، متین فکرآزاد، امیر معراج، شهرام کاشی، سمیرامیس بابایی، سونیا غنیمی، امیرحسین رجبی و سوگند بنای قاسمی به صحنه می رود.

همچنین سجاد زنگنه طراح نور، چاووش طاعت موسیقی، مقدی شامیریان طراح لباس، ویدا حیدری طراح گریم، مژگان حسینی صدا، هومن مقدم ، امیرحسین قاسمی عکاس، مونا بهرام وند طراح صحنه، مژگان حسینی، شهرام کاشی دستیاران کارگردان، عرفان سلطانی طراح پوستر و مهرانگیز قهرمانی روابط عمومی دیگر اعضای این نمایش‌ هستند.

نمایش «باور کنید من گره گوار سامسا هستم» از 23 آذر تا 28 دی ماه، ساعت 20:30 به مدت 40 دقیقه در سالن شکیبایی تماشاخانه‌ سه نقطه واقع در میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی‌زاده، پلاک 10 به صحنه می‌رود.

بلیت تخفیف دار نمایش «بازی بی کلام 1 و 2» برای دانشجویان

دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی می توانند در تمام روزهای اجرای این نمایش، با در دست داشتن کارت دانشجویی خود به گیشه سالن موج نو مراجعه کنند و بلیت این نمایش را با 30 درصد تخفیف دریافت کنند.

نمایش «بازی بی کلام1 و 2» نوشته ساموئل بکت است و به کارگردانی مشترک علی اکبر علیزاد وعلی رضا کی منش روی صحنه می رود.

«بازی بی کلام 1 و 2» از اول دی ماه در سالن تازه تاسیس «موج نو» واقع در خیابان میرداماد ساعت 19:30 روی صحنه می‌رود.