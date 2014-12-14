به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرمندان و صنعتگران کبک واقع در شهر مونترال کانادا ( Musée des Maîtres et Artisans du Québec) نمایشگاهی مشترک از کاریکاتورها و تصویرسازی های بهزاد غفاری زاده و Oleg Dergachov را با عنوان آرتون (artoon=art+cartoon) برگزار می کند.

این نمایشگاه که از ٨ ژانویه تا ٨ فوریه در سالن اصلی موزه برپاست، شامل ٥٠ اثر از این هنرمندان با تکنیک های مختلف است.

بازدید از این نمایشگاه و موزه در روز افتتاحیه ٨ ژانویه ساعت ۱۸ برای عموم رایگان خواهد بود.

اولگ درگاچو در سال ١٩٦١ در روسیه متولد شد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ١٩٨٤ از آکادمی هنرهای زیبا اوکراین دریافت کرد. اولگ همچنین در زمینه مجسمه سازی برنز استاد است و آثار نقاشی و مجسمه های او زینت بخش بسیاری از مجموعه های معتبر هنری جهان نظیر کتابخانه ملی بریتانیا در لندن، مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو در پاریس، گالری Tretyakov در مسکو است.

در سال ٢٠٠٥ او به همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت کرد. آثار کارتون او در بیش از ٣٠٠ جشنواره بین المللی به نمایش در آمده است و در مهمترین جشنوارهای جهانی کارتون مانند آیدین دوغان، نصرالدین هجا و یومیوری و بیش از ٦٠ نمایشگاه دیگر برگزیده شده و جایزه دریافت کرده است. از وی بارها در جشنواره های مهم کارتون به عنوان داور دعوت به عمل آمده و بیش از ٢٠ نمایشگاه انفرادی در ١٣ کشور جهان و از جمله در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کرده است.

بهزاد غفاری زاده، متولد ١٣٦٢ در تهران است. وی در خانواده ای هنردوست رشد یافت و از همان کودکی به نقاشی و کاریکاتور علاقه مند بود. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران دریافت کرد و از ٢٠١١ در مقطع دکترا مکانیک در دانشگاه تکنولوژی های برتر دانشگاه کبک (École de technologie supérieure-Université du Québec) مشغول به تحصیل شد.

وی آشنایی خود با کامبیز درمبخش کارتونیست ایرانی و دریافت نامه ای از او را در سال ٢٠٠٦ دلیل اصلی دنبال کردن و ادامه دادن هنر کارتون بیان می کند. غفاری زاده در سال ٢٠٠٦ نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در خانه کاریکاتور ایران برگزار کرد. آثار وی تا کنون در بسیاری از نمایشگاهای معتبر بین المللی به نمایش در آمده و جوایزی را از جشنواره های مختلف دریافت کرده است.