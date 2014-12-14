بازتاب افکار و برنامه های استاندار خوزستان مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: اصل در مدیریت این است که در ابتدا مدیر باید واجد صلاحیت های لازم برای تصدی پست باشد و وقتی هم که مدیر منصوب شد اصل بر تثبیت و تداوم مدیریتی است. خوشبختانه استاندار خوزستان از همان ابتدا به درستی انتخاب شده و دوران معقولی را باید برای اجرای برنامه ها به وی داد.

وی افزود: در انتخاب استاندار خوزستان هر دو مولفه احراز صلاحیت و تجربه کافی رعایت شده است. مقتدایی سوابق ارزشمندی داشته و در ادوار گذشته هم استاندار بوده و همچنین مسئولیت های کلانی را بر عهده داشته است به همین دلیل استاندار خوزستان از پختگی مطلوب برخوردار است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بازتاب افکار و برنامه های مقتدایی در جامعه مثبت است ولی برای اینکه بخواهیم در مورد موفقیت استاندار قضاوت کنیم یک سال زمان بسیار کمی است و در مورد وی نباید پیش داوری کرد چون حاصل برنامه ها و سیاست های وی هنوز به بار ننشسته و امکان قضاوت زود هنگام وجود ندارد.

عمادی تاکید کرد: اگر افرادی در تغییر مدیریت ایده ای داشتند خیلی زود قضاوت کردند. دولت تدبیر و امید بر این اصل تاکید داشته که دولت متشکل از اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدال گرایان است. هیچ کدام از جریانات سیاسی استان نباید ادعا داشته باشند که مناصب بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: دولت می خواهد از کل توانمندی های جامعه استفاده کند که در این توانمندی ها در همه گرایش ها وجود دارد. این توانمندی ها تنها در یک گرایش خاص نیست ولی ارائه دیدگاه اصلاحی را نقد نمی کنم. استاندار خوزستان در این زمینه از مجاری ارتباطی خوبی سود می برد و در همه حوزه ها از مشاوران خوبی بهره می برد. در هر صورت تغییر در مدیریت ارشد استان را به مصلحت مردم استان نمی دانم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: بحث افزایش کمی تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش هدف گذاری شده و هر استانی سهمیه خود را دارد. ولی باید روی بحث کیفیت بخشی توجه ویژه ای کرد و افزایش اشتغال به تمایلات و توانمندی های عمومی جامعه بر می گردد.

عمادی یادآور شد: به همان نسبتی که باید سطح فنی هنرستان ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را ارتقا داد باید کیفیت ها را بالا برده و آزمایشگاه های این هنرستان ها و دانشکده ها را تجهیز کرده و نیروهای توانمند را جذب کنیم.

وی ادامه داد: معدل دانش آموزان فنی و حرفه ای از رشته های مختلف نظری پایین تر است. آموزش دانش آموزان عمدتا با آزمایشگاه است که اگر وضعیت این آزمایشگاه ها خوب نباشد علاقه آن ها کم شده و نتیجه آن نمره پایین دانش آموزان است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: سرمایه گذاری در بخش های فنی و حرفه ای و کاردانش چون مستقیم با بازار کار و صنعت در ارتباط است برای بخش های خصوصی که در این حوزه فعالیت می کنند حیاتی است. اگر بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری کنند قطعا شاهد افزایش ارزش افزوده خواهند بود.

عمادی بیان کرد: اگر اولیا در مدارس دولتی برای افزایش کیفیت مشارکت نداشته باشند باید در مدارس غیر دولتی شهریه های بالایی را بپردازند. افرادی که نمی توانند فرزندان خود را برای تحصیل در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند باید به کیفیت بخشی مدارس دولتی کمک کنند وگرنه هر روز فاصله کیفیت مدارس دولتی و غیر دولتی بیشتر می شود و شاید دولت به جایی برسد که تمام مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.