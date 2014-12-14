پژوهش و تحصیل علم از تأکیدات اسلام است/لزوم اهتمام دانشگاهیان به تحقیق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اظهار داشت: با توجه به تاکیدات صورت گرفته در خصوص تحصیل و علم و دانش و توجه به امر پژوهش و تلاش مضاعف در این زمینه در دین مبین اسلام، باید با استفاده از راهکارهای مناسب رغبت قشر جوان به خصوص قشر فرهیخته دانشجو را به امر تحقیق و پژوهش افزایش دهیم.

وی فراهم ساختن زمینه های شکوفایی استعدادهای جوانان در حوزه تولید علم و پژوهش را وظیفه ای عمومی دانست و افزود: پژوهش و تحقیق در زمینه های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی یک اصل مهم برای ترویج این امر و غفلت از پژوهش در دانشگاه ها موضوعی غیر قابل قبول است.

امام جمعه اهر در پایان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تأکید کرد: پیشرفت های ایران اسلامی در زمینه های مختلف مدیون پژوهش علمی و کاربردی دانشمندان جوان کشور و تربیت یافته در همین دانشگاه ها و توسط اساتید این مرز و بوم است.

تحقیق، پژوهش و آموزش لازم و ملزوم یکدیگر هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز در این مراسم پژوهش و تحقیق را در کنار آموزش یکی از نیازهای اساسی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی عنوان و تصریح کرد: تحقیق، پژوهش و آموزش لازم و ملزوم یکدیگرند و در این بین باید توجه کرد که پژوهش رکن اساسی توسعه مراکز دانشگاهی محسوب می شود.

نادر اسدی در ادامه از دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته و پیشتاز جامعه در حوزه علمی و پژوهشی نام برد و گفت: این قشر می تواند با انجام پژوهش های کاریردی متناسب با نیازها، کشور را از وابستگی به بیگانگان بی نیاز کند و با توجه به ظرفیت های مراکزی مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و برخورداری از امکانات و تجهیزات منحصر بفرد آزمایشگاهی و کارگاهی در قالب بیش از یکصد آزمایشگاه و کارگاه، اساتید و دانشجویان می توانند در این زمینه فعالیت های قابل توجهی را انجام دهند.

وی همچنین واحد اهر را دومین واحد دانشگاهی برخوردار از مرکز رشد و فناوری برشمرد و افزود: این مرکز فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده و آماده همکاری با پژوهشگران و علاقه مندان فعالیت های پژوهشی در قالب شرکت های دانش بنیان و رسالت حوزه معاونت پژوهش وفناوری نیز حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده و فکر در جهت انجام تحقیقات هدفمند و متناسب با نیازهای کشور است که امیدواریم با همراهی و همکاری اساتید بتوانیم گام های عملی دراین زمینه برداریم.

تجلیل از فعالان پژوهشی در دو بخش دانشجویی و اساتید

در این همایش از مسعود ذوقی رشته زبان انگلیسی، چنگیز احمدی زاده رشته بیولوژی، عباسعلی شکری رشته ریاضی و امین حدیدی در رشته مکانیک به عنوان اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تجلیل شد و در بخش دانشجویی نیز در قسمت مقاله برتر واله ولی پور در رشته آموزش زبان انگلیسی، مصطفی اکبرزاده خیاوی در رشته زیست شناسی- ژنتیک، رویا بابایی در رشته زیست شناسی-بیوشیمی، عطا رجب پور در رشته شیمی، نگین صابر رضایی در رشته مکاترونیک و نیما نیک مهر در رشته مهندسی برق به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

همچنین محمد اسدی دهستان در رشته مکاترونیک، سعید معتمدی خیاوی از رشته ژئودزی، صدیف هدایتی رشته مهندسی عمران راه، حسین ثقفی رشته مهندسی برق مخابرات، لیلی عزیززاده رشته آموزش زبان انگلیسی، مهدی نظامی رشته زبان و ادبیات انگلیسی، مریم ترانچه زاده رشته زبان و ادبیات فارسی، راضیه وطن دوست رشته شیمی و الناز تکلیفی در رشته زیست شناسی در بخش پایان نامه های برتر و پگاه شالچی در رشته زمین شناسی و روشنک سامبرانی در رشته زیست شناسی نیز عنوان دانشجویان برتر دکتری را کسب کردند.

گفتنی است در این همایش انجمن زیست شناسی به عنوان انجمن برتر و نشریه زمین شناسی به عنوان نشریه برتر و در قسمت فعالان پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نیز مرتضی سلیمانی اقدم به عنوان فعال این باشگاه معرفی و در پایان این مراسم ضمن رونمایی از مجوز مرکز رشد و فناوری و کتابچه توانمندی های آزمایشگاهی واحد اهر، از تمام فعالان پژوهشی و تحقیقاتی منتخب تجلیل شد.