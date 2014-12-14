۵۹ تیم هلال احمر در مازندران امدادرسانی کردند

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۴ حادثه هفته گذشته در استان رخ داد، بیان داشت: در این حوادث ۵۹ تیم امدادی در مناطق مختلف استان امداد رسانی کرده اند.

وی بیان داشت: ارائه خدمات امدادي لازم به ۲۴سانحه جاده اي،۴حادثه شهري، ۱۴ فقره فوريت هاي امدادي مراجعين به پايگاههاي امدادي از جمله خدمات ارائه شده امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر استان مازندران در يك هفته گذشته بوده است.

وي افزود:ارائه خدمات امدادي لازم به ۳۶۶مصدوم،ارائه خدمات درمان سرپايي به ۲۰ نفرو انتقال ۲۷ مصدوم به مراكز درماني و اسكان اضطراري يك نفراز ديگر خدمات نجاتگران هلال احمر استان بوده است.

ولي پور گفت:در اين عملياتها ۱۸۷ نفر در قالب ۵۹تيم امدادي با بكارگيري ۳۸دستگاه روز آمبولانس و خودروي امدادي مشاركت داشتند.