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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

ولی پور:

۵۹ تیم هلال احمر در مازندران امدادرسانی کردند

۵۹ تیم هلال احمر در مازندران امدادرسانی کردند

ساری - مدیرکل هلال احمر مازندران ۵۹ تیم امدادی در حوادث یک هفته اخیر در استان امدادرسانی کردند.

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۴ حادثه هفته گذشته در استان رخ داد، بیان داشت: در این حوادث ۵۹ تیم امدادی در مناطق مختلف استان امداد رسانی کرده اند.

وی بیان داشت: ارائه خدمات امدادي لازم به ۲۴سانحه جاده اي،۴حادثه شهري، ۱۴ فقره فوريت هاي امدادي مراجعين به پايگاههاي امدادي از جمله خدمات ارائه شده امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر استان مازندران در يك هفته گذشته بوده است.

وي افزود:ارائه خدمات امدادي لازم به ۳۶۶مصدوم،ارائه خدمات درمان سرپايي به ۲۰ نفرو انتقال ۲۷ مصدوم به مراكز درماني و اسكان اضطراري يك نفراز ديگر خدمات نجاتگران هلال احمر استان بوده است.

ولي پور گفت:در اين عملياتها ۱۸۷ نفر در قالب ۵۹تيم امدادي با بكارگيري ۳۸دستگاه روز آمبولانس و خودروي امدادي مشاركت داشتند.

 

کد مطلب 2443057

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