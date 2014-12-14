کنار رفتن نقاب حقوق بشر آمریکا

«زیاد ابوعین» وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان حضور در اعتراض مسالمت آمیز فلسطینیان با شلیک گاز اشک آور نظامیان رژیم صهیونیستی به قتل رسید.
جورج بوش: شکنجه گرهاي سازمان سيا، «ميهن پرست» هستند.
مردم تکنولوژی زده این روزها چگونه کریسمس را جشن میگیرند؟
کاریکاتوری در اعتراض به نا عدالتی در آمریکا و قتل های بیرحمانه پلیس این کشور
نقاب حقوق بشر آمریکای فریب کار کنار رفته است و مردم آمریکا به تظاهرات خود ادامه میدهند.
در این روز ها تمرکز کاریکاتوریست ها بر روی موضوع افشای پرونده ی شکنجه ی سیا و رسوایی آمریکا است.
این هم طرحی دیگر در اعتراض به شکنجه
ماهیت سازمان سیا از دید کاریکاتوریست ها
شکنجه در آمریکا سوژه و کاریکاتوری دیگر
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