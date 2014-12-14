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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

کنار رفتن نقاب حقوق بشر آمریکا

کنار رفتن نقاب حقوق بشر آمریکا

کاریکاتوریست ها امروز بیش از هرچیز به شکنجه های سازمان سیا، اعتراض علیه نا عدالتی و قتل «زیاد ابوعین» پرداختند.

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«زیاد ابوعین» وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان حضور در اعتراض مسالمت آمیز فلسطینیان با شلیک گاز اشک آور نظامیان ر‍ژیم صهیونیستی به قتل رسید.

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جورج بوش: شکنجه گرهاي سازمان سيا، «ميهن پرست» هستند.

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مردم تکنولوژی زده این روزها چگونه کریسمس را جشن میگیرند؟

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کاریکاتوری در اعتراض به نا عدالتی در آمریکا و قتل های بیرحمانه پلیس این کشور   

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نقاب حقوق بشر آمریکای فریب کار کنار رفته است و مردم آمریکا به تظاهرات خود ادامه میدهند.

 

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در این روز ها تمرکز کاریکاتوریست ها بر روی موضوع افشای پرونده ی شکنجه ی سیا و رسوایی آمریکا است.

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این هم طرحی دیگر در اعتراض به شکنجه

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ماهیت سازمان سیا از دید کاریکاتوریست ها

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شکنجه در آمریکا سوژه و کاریکاتوری دیگر

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کد مطلب 2443094

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