حضور واترپلوی زنجان بانام زرین معدن آسیادر جام باشگاه های آسیا

اکبر عربدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با تلاش های فراوان و پیگیریهای صورت گرفته تیم واترپلوی با کمک مهندس انصاری استاندار و همچنین آقای شهبازی معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان موفق به برخورداری از یک اسپانسر مالی به نام " زرین معدن آسیا" از شرکت های زیر مجموعه مهندس جمیلی شد و با این نام نیز در رقابتهای غرب آسیا در تهران شرکت می کند.

وی با بیان اینکه در این رقابت ها از فردا دوشنبه در سالن 9 دی مجموعه ورزشی شهید شیروری تهران آغاز می شود ادامه داد: پنج کشور صاحب نام در این رشته ورزشی در قالب 9 تیم القادسیه و الکویت کویت، آستانه و بیناموآلماتی قزاقستان، الاتحاد و القادسیه عربستان، نماینده افغانستان و نفت امیدیه ایران و زرین معدن آسیا زنجان حضور خواهند داشت.

عربدوست افزود: تیم زرین معدن آسیا در رقابتهای باشگاه های غرب آسیا در گروه تیم های بیناموآلماتی قزاقستان، الاتحاد و القادسیه کویت ئ نماینده افغانستان همگروه است و نخستین بازی خود را ساعت 17 عصر روز دوشنبه مقابل نماینده افغانستان برگزار خواهد کرد

رئیس هئیت شنا، شیرجه وواترپلو استان زنجان از افزوده شدن دو بازیکن مجارستانی به ترکیب تیم زنجان از یکشنبه شب خبرداد و گفت: این دو بازیکن دارای سه مدال المپیک هستند که امیداوریم با افزوده شدن این دو بازیکن با ترکیب تجربه و جوانی تیم واترپلوی زنجان بتواند حضوری موفق در رقابتهای واترپلوی جام باشگاههای غرب آسیا داشته باشد.

عربدوست افزود: بر روی کلیه تیم های حاضر در این رقابتها شناخت کامل داریم و با برنامه و با توان به مصاف رقیبان خواهیم رفت

وی با اشاره به حمایت های مالی گسترده از تیم های عربی افزود: در حال حاضر تیم واترپلوی الشباب به خاطر حضور در رقابتهای واترپلو جام باشگاههای آسیا به مدت یک ماه در کشور صربستان در اردو بسر می برد و از اردوی صربستان مستقیم به ایران می آید.

عربدوست با بیان اینکه حتی نماینده افغانستان برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا از دو بازیکن ملی پوش آمریکایی در ترکیب تیم خود سود می برد افزود: تیم الکویت و القادسیه کویت هم با تمام توان خود وارد رقابت های واترپلوی جام باشگاه‌های آسیا حاضر می شوند.

رئیس هئیت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان افزود: استان زنجان دارای استعدادهای خوبی در رشته واترپلو است و تاکنون موفقیت های زیدی در عرصه ملی و بین المللی داشته است.