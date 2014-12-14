پیشگیری از وقوع جرم در کرمان مستلزم همکاری تمام ارگانهای دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خالقی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بردسیر افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم یک اتاق فکر برای کاهش جرایم و ورودی پرونده ها و جلوگیری از آسیب های اجتماعی است.

خالقی با اشاره به این که اقدامات و فعالیتها در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی باید به صورت علمی صورت گیرد، گفت: اکنون تمامی مسائل و اتفاقات جامعه همچنین جرائم و آسیب‌ های اجتماعی به دقت مورد بررسی علمی قرار می ‌گیرد و برنامه‌ های پیشگیرانه نیز طی یک فرایند کاملاً علمی طراحی و اجرا می‌ شود.

وي تصريح كرد: به طور قطع موفقيت در پيشگيري از وقوع جرم نيازمند عزم فرا قوه‌ اي است و همه دستگاه‌هاي استان بايد در رسيدن به نتيجه مطلوب در اين زمينه، دستگاه قضايي را ياري كنند.

وی افزود: می توان با تشکیل کمیته هایی ، مسایل و آسیب های شهرستان را اولویت بندی کرد و با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاهها، حلقه های صالحین بسیج ، آموزش و پرورش ، دانشگاهها ، بهزیستی و.... می توان در بهبود آسیب ها و جرایم موجود گام های موثری برداشت.

حمید خالقی افزود: گسترش و افزایش جرم و آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین نگرانی خانواده ها و مسئولین است.

خالقی گفت: بسياري از جرائم اعتقادی ، ريشه درمسائل خانوادگي دارد، از این رو توجه ویژه ای باید به آن شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ابراز داشت: کم رنگ شدن مسایل اعتقادی یکی عواملی است که در سست شدن بنیان خانواده در استان با آن رو به رو هستیم ، بنابراین توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت برخوردار می باشد .

وی اظهار داشت: اگر باورهای دینی و اعتقادی تقویت شوند علاوه بر پیشگیری از وقوع جرایم به افراد کمک می‌کند تا سطح آگاهی های عمومی و اجتماعی خود را نیز افزایش دهند ، بنابر این زمینه ارتکاب جرم در افراد نیز کاهش پیدا می کند.

ایشان ضمن اشاره به هجمه های فرهنگی دشمن خصوصا بحث ماهواره ها افزود: امروزه برنامه های ماهواره ای با صرف هزینه های گزاف هدفمندانه باور های دینی و اعتقادی خانواده ها را نشانه گرفته اند .امید است با یاری و استفاده از ظرفیت این شورا و تمام دستگاهها و نهاد ها ی امر بتوان هر چه بیشتر در جهت جامعه ای عاری از جرم قدم برداشت.