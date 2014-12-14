آغاز عمليات اجرايي ساخت 1959 خانه بهداشت/صدور كارت سلامت ايرانيان

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علی اکبر سياري در اجلاس روسا، معاونین بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: سلامت، امنيت و تامين مالي سه دغدغه‌اي است كه در زندگي ما وجود دارد و وزارت بهداشت برای تامين آن ها گام برداشته است.

وی با توجه به تاكيد وزير بهداشت مبنی بر تقويت مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه (PHC) در كشور، گفت: تكميل و تقويت مراقبت‌هاي بهداشتي از دغدغه‌هاي وزير بهداشت است و يكي از هدف های ما در اين معاونت، بهبود و ارتقاي سيستم مراقبت بهداشتی در كشور مي‌باشد.

سياري افزود: ما تلاش مي‌كنيم كه يك نظام هماهنگ، كارآمد و پاسخگوي نياز حال و آينده مردم را ايجاد كنيم كه البته برای تحقق این هدف به زمان نياز داريم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: عدالت، مشاركت مردمي و همكاري‌هاي بين‌بخشي سرلوحه كار ما در وزارت بهداشت است و در اين خصوص اقدامات بسيار فراواني صورت گرفته است.

سياري با بيان اينكه وزير بهداشت عدالت را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند، افزود: در زمينه همكاري‌هاي بين‌بخشي جلسات زیادي با شوراي سلامت و امنيت غذا، رياست جمهوري، دولت، وزارت كشاورزي، صنعت، آموزش و پرورش، نيرو، اقتصاد و دارايي، ، هنرمندان، ستاد بحران كشور داشته‌ايم زیرا همكاري‌هاي بين‌بخشي جزو اولويت‌هاي كاري ما مي‌باشد.

وي با تاكيد بر نظر وزير بهداشت بر مديريت منابع به اولويت‌هاي نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني دولتي در ايران اشاره کرد و گفت: در این نظام، خدمات پيشگيري بر خدمات درماني، مناطق محروم و روستايي بر مناطق شهري و برخورداری از امكانات و اولويت خدمات سرپايي بر خدمات بستري اولویت دارند.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت اشاره کرد و گفت: برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده روستاها، در شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر و نقاط عشايري، برنامه خدمات بهداشتي، درماني حاشيه شهرها، برنامه استمرار پايلوت و اصلاح برنامه پزشك خانواده در 2 استان فارس و مازندان، برنامه تکمیل مراقبت و پوشش همگانی سلامت در شهرهای 20 تا 50 هزار نفر، برنامه تقويت و نهادينه‌سازي همكاري‌هاي بين‌بخشي و برنامه‌هاي ارتقاي سواد سلامت مردم از طريق مشاركت مردم و خودمراقبتي از مهم ترین برنامه های تحول در حوزه بهداشت بوده است.

سياري درخصوص برنامه ارائه خدمات سلامت به روستاييان و در شهرهاي زير 20 هزار نفر و عشاير به افزايش اعتبارات برنامه از 380 ميليارد تومان در سال 92 به 2200 ميليارد تومان در سال 93 اشاره كرد و گفت: آغاز عمليات اجرايي ساخت 1959 خانه بهداشت جديد در سطح روستاهاي كشور كه تا پايان سال جاري به اتمام مي‌رسد نيز از ديگر دستاوردها در اين حوزه است.

وي از ديگر دستاوردهاي برنامه خدمات سلامت به روستاييان، شهرهاي زير 20 هزار نفر و عشاير به تامين 4360 قلم داروي مورد نياز كليه مراكز بهداشتي و درماني روستايي كشور اشاره كرد و افزود: تأمين 5 ميليون دوز واكسن پنتاوالان براي اولين بار در كشور براي گروه‌هاي هدف و تامين مكمل‌هاي دارويي مورد نياز كليه مراكز بهداشتي درماني روستايي كشور از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.

سياري با بيان اينكه 2403 خودروي مورد نياز دهگردشي براي تمام مراكز بهداشتي و درماني روستايي كشور خريداري شده است، افزود: 568 ميليارد تومان از محل اعتبارات برنامه پزشك خانواده روستايي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تخصيص يافته است.

وي از دیگر برنامه های این حوزه به تهيه دستورعمل اجرايي برنامه تامين مراقبت‌هاي اوليه سلامت در مناطق حاشيه شهرها و سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي اشاره كرد و گفت: بسته خدمات سلامت، بسته آموزش خدمات سلامت و اعتبارات كافي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ارسال شده است و از اين به بعد برای اجراي كامل اين بسته ها، همت مسئولين و روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور را می طلبد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: برنامه خدمات بهداشتي درماني حاشيه شهرهاي تا 20 هزار نفر تاكنون در استان های مشهد و تبريز شروع شده است و ادامه دارد.

سياري از دیگر پروژه‌هاي پشتيبان تحول حوزه بهداشت در نظام سلامت به آموزش و توانمندسازي مديران و تيم سلامت مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، تكميل، تجهيز و توسعه شبكه بهداشتي درماني كشور اشاره كرد و گفت: استقرار نظام پايش و ارزشيابي مديريت خدمات سلامت طراحي شده است و اين مهم با نظارت معاونت بهداشت انجام می شود.

وی با بيان اينكه اعتبارات ابلاغ شده درخصوص خدمات سلامت شهري حدود 415 ميليارد تومان مي‌باشد كه در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قرار گرفته است، گفت: هدف ما، تدوين سيستمي جامع و كامل، هماهنگ، موثر و كارآمد است كه پاسخگوي نياز و تقاضاي حال و آينده مردم ايران باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت به تحول در نظام ارائه خدمات بهداشتي كشور (برنامه حاشيه شهرها و شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر) به پايگاه‌هاي سلامت به ازاي 12500 نفر جمعيت اشاره كرد و گفت: از جمله برنامه‌هاي اين پايگاه وجود يك كارشناس مراقب سلامت خانواده است كه خدماتي از جمله مراقبت مادر باردار و شيرده، باروري سالم، كودك زير 5 سال و صدور كارت سلامت را ارائه مي‌دهد و در جهت كاهش خطر و در صورت نياز، ارجاع به پزشك صورت مي‌گيرد.

وي از ديگر برنامه‌هاي حوزه بهداشت به ايجاد كارت سلامت ايرانيان اشاره كرد و گفت: با هماهنگي لازم گرفته مقرر شده است هر فرد ايراني كارت سلامت ايرانيان داشته باشد.

سياري در ادامه با بیان این که کارت سلامت ایرانیان خدمتي ارزنده و بزرگ براي مردم است، گفت: این کارت به منظور تخمين خطر ده ساله حملات قلبي عروقي (كشنده و غيركشنده) تدوين شده است و افراد در 3 گروه سالمندان، افرادی که مبتلا به ریز فاکتور ها هستند و یا به بیماری قلبی دچار شده اند، قرار می گیرند.

معاون وزیر بهداشت از ديگر برنامه های این حوزه به ایجاد مركز سلامت جامعه براي 30 تا 50 هزار نفر جمعيت اشاره كرد و گفت: در اين مركز پزشك عمومي (خانواده)، كارشناس تغذيه، كارشناس سلامت روان و آسيب اجتماعي، دندانپزشك، كاردان يا كارشناس سلامت محيط و كار و آزمايشگاه وجود دارد.

وي در ادامه افزود: حدود 5 تا 10 درصد جمعيت 30 تا 50 هزار نفري تحت پوشش در مرکز سلامت جامعه در صورت نياز، به سطح دوم ارجاع مي‌شوند.

سیاری در پايان گفت: با توجه به منابع مالي اختصاص يافته، بسته‌هاي خدماتي و آموزشي و تعريف ساختار بايد دست به دست هم دهیم تا نسبت به رفع اتهاماتي كه به ناحق به بهداشت كشور نسبت داده می شود، اقدام نماييم.