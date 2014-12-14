کشته و زخمی شدن 41 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارتخانه های کشور و دفاع افغانستان اعلام کردند که در جریان عملیات نیروهای پلیس در بخشهای مختلف این کشور 30 عضو طالبان کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای با اشاره به کشته شدن 19 عضو طالبان، زخمی شدن 11 شبه نظامی و بازداشت پنج عضو طالبان در عملیات نیروهای پلیس در چند ولایت این کشور اعلام کرد که در این عملیات تعدادی سلاح و مهمات به دست نیروهای طالبان افتاد و 32 بمب کنار جاده ای کشف و خنثی شد.

وزارت دفاع افغانستان نیز با اشاره به کشته شدن 11 عضو گروه طالبان و بازداشت شش شبه نظامی در عملیات روز گذشته اعلام کرد که در این عملیات بیش از 30 بمب کنار جاده ای کشف و خنثی شد.